Sénégal: Commémoration de la disparition de Sembène - Ziguinchor renoue avec le cinéma

Ce sera des moments intenses de découvertes et de partage sur la vie et les œuvres d'Ousmane Sembène, grand homme de culture, né le 1er janvier 1923 à Ziguinchor. Ses films seront projetés demain à l'Université Assane Seck, vendredi au Boulodrome de Santhiaba et samedi au Centre culturel régional. Cet événement culturel, qui suscite déjà un engouement populaire au sein de la population, se prépare activement. Il s'inscrit dans un cadre global, celui de la relance du cinéma en Casamance, où se situent d'ailleurs les travaux de réhabilitation en cours de l'ex-cinéma Vox de Ziguinchor. « Il s'agit d'un projet d'ensemble qui est porté par Gorée Island Cinéma, à travers Casamance cinéma », ont confié Samba Diao, comédien et cinéaste, et Georges Camara, directeur du complexe cinématographique « Aline Sitoé Diatta ».

La ville de Ziguinchor va renouer avec le cinéma, le temps de ce qu'on pourrait appeler « Les 72 heures des films d'Ousmane Sembène », jeudi, vendredi et samedi, dans le cadre de la commémoration des dix ans de la disparition de l'écrivain, réalisateur, acteur, scénariste et cinéaste sénégalais de renommée internationale.

