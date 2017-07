Togo: Nouveau geste des autorités universitaires en faveur des étudiants

Depuis leur prise de fonction il y a de cela une année, elles n'ont en aucun moment été sourdes aux différentes plaintes et sollicitations des étudiants.

Les autorités de l'Université de Lomé avec à leur tête, le président, professeur Dodzi Kokoroko, ont multiplié les actions qui sont à leur portée pour répondre aux attttentes des étudiants, et ceci même s'il y a encore des choses à faire. Mercredi, elles ont encore prouvé leur diqponibilité à oeuvrer pour la cause des apprenants, en offrant à la bibliothèque de l'Université de Lomé des ouvrages d'édition récente et indispensables pour les programmes actuels de formation.

Intervenant à cette occasion, le président de l'UL, professeur Dodzi Kokoroko a planté le décor sur la circonstance dans laquelle cette remise intervient. "Quoi dire d'une université dont la bibliothèque n'est pas à la hauteur des attentes. Dès notre prise de fonction, nous avons été soucieux du bien être de la condition étudiaante en mettant des moyens nécessaires pour la rénovation de cette bibliothèque. Je voudrais très humblement être complice du bilan de cette université depuis sa création, mais pas complice de chaque pprésidence. Demain et après demain, je voudrais être jugé sur le.bilan de la présidence Kokoroko. Il y a eu des déjà des cérémonies de remise d'ouvrages à la bibliothèque de l'Université de Lomé, mais il y a un changement. Un changement qui est le suivant. Cette remise ne s'inscrit plus dans une dynamique conjoncturelle", confiait-il.

Il a assuré que "ce ne sont pas les lamentations ou les ridicules revendications d'étudiants qui nous auraient amenés à acheter les ouvrages mais la remise de ces ouvrages s'inscrit dans une perspective structurante. C'est la faculté de droit et la FASEG qui sont à l'honneur. Et c'est une initiative pensée il y a de cela 10 mois qui consistait à demander à ces deux facultés de présenter à la présidence de l'université leurs besoins en ouvrages". Quant à l'utilité de cces ouvrages, il a poursuivi que " ce ne sont plus des vieilleries qui sont ramenées à la bibliothèque de l'Université de Lomé mais des ouvrages qui sont d'édition récente. L'université prendra dès lors des mesures nécessaires pour la commande de ces ouvrages".

Pour les autorités universitaires de l'UL, les études ne pouvant pas se faire dans des conditions sécuritaires défectueuses, elles ont au cours de la même cérémonie de remise d'ouvrages offert du matériel roulant et des matraques à la police universitaire pour leur permettre de mieux faire leur boulot.