Angola: Démantèlement d'un réseau de criminels à Luanda

"La victime a porté plainte et comme elle a réussie à détailler le portrait d'un de ces criminels, il a été possible de les arrêter", a indiqué la source.

Leur détention a été possible grâce à la collaboration d'une des victimes qui a été libérée parce qu'elle était enceinte et a été jetée dans les caniveaux construis le long de la voie express.

L'Agence Angola Presse (Angop) a appris de source policière que les présumés criminels, outre les crimes de vols de voitures et d'autres biens, séquestraient aussi des femmes et les emmenées dans des fermes abandonnées dans les municipalités de Cacuaco, Viana et Belas, où sous la menace de mort ils violaient leurs victimes.

