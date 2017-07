Angola: Des responsables religieux promettent de mobiliser leurs fidèles à voter

Luanda — Des leaders religieux de 11 églises reconnues par le gouvernement angolais ont assuré jeudi, à Luanda, qu?ils continueraient à mobiliser leurs fidèles à adhérer aux bureaux de vote lors des élections générales du 23 août.

C'est ce qu'ils ont déclaré à la presse à la fin des audiences séparées qu'ils ont tenu avec le vice-président du MPLA, João Lourenço.

Le premier à être reçu a été le président du Forum chrétien angolais Luís Nguimbi, qui a déclaré que l'Eglise faisait sa part pour que les élections soient «une fête de pouvoir et un élément d'union et de célébration».

Luís Nguimbi a dit qu'ils étaient attentifs aux églises et/ou sectes qui tentaient de contrecarrer la volonté politique, en déstabilisant ce qui avait été construit avec tant de sacrifices.

A ceux-là, a-t-il ajouté, nous allons conseiller d'abandonner cette pratique parce que le pays est ouvert à la démocratie et à la tolérance, d'où on ne peut pas permettre de détruire les fondements de la citoyenneté et de la démocratie.

Cependant, l'évêque Afonso Nunes, de l'Eglise Tocoiste, a dit qu'il avait remercié le vice-président du MPLA pour ses déclarations en faveur de la tolérance et l'acceptation de la différence.

Dans ce contexte, il encourage les candidats au poste de président de la république d'Angola à prononcer des discours qui encouragent les électeurs à se rendre aux urnes.

La tolérance politique dans le processus électoral c'est ce qu'a également plaidé l'évêque de l'Eglise Méthodiste Unie, Gaspar Domingos, qui a félicité João Lourenço d'être préoccupé par les questions liées à l'église (...).

João Lourenço, qui est le candidat du MPLA à la présidence de la république, a également reçu le secrétaire général du Conseil des Eglises chrétiennes en Angola (CICA), Deolinda Teca, le secrétaire général de l'Eglise évangélique de l'Alliance Evangélique d'Angola (AEA), le révérend António Mussaqui, le chef spirituel de l'Eglise Kimbanguista, Paul Kissolokele et la prophétesse Suzete João, de l'Eglise Théosophique spirite, qui ont également garanti qu'ils continueront de conseiller la communauté à prendre une part active et à ne pas se sentir intimidée par des discours qui n'aident à rien le processus qui se déroule dans le pays.

Le vice-président du MPLA, João Lourenço, s'est également entretenu avec l'apôtre Mbuta Manuel de l'Eglise néo-apostolique, le révérend Manuel Dombele (Eglise Bon Dieu), Jorge Lino Cambundo « prophète Enoch » et l'évêque João Bartolomeu de l'Eglise Universelle du royaume de Dieu.

A la fin de l'audience, la directrice du Bureau pour la citoyenneté et la société civile du Comité central du MPLA, Fátima Viegas, a dit que le MPLA reconnaissait et respectait l'Eglise, en tant que partenaire social, et étant une mobilisatrice de la volonté de personnes, les 11 chefs religieux ont mené des orientations, des suggestions et des préoccupations afin de surmonter diverses difficultés.

Elle a rappelé que l'Église et l'État étaient des partenaires car ils avaient un élément commun, les citoyens, et de ce fait ils échangent de vues et d'idées pour améliorer le bien-être de la population.