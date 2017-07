Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Remise des attestations à plus de 100 apprenants aux petits métiers

Notons que ces attestations ont été signées par la représentante de l'Unesco, Ana Elisa de Santana Afonso, et le directeur de la formation qualifiante et de l'emploi, Auxence Léonard Okombi.

La représentante de l'Unesco a indiqué dans son mot de circonstance que cette formation s'étendra sur toute l'étendue du territoire national en étroite collaboration avec les institutions gouvernementales. « Ce projet pilote est le résultat d'un long processus de restructuration avec les parties prenantes. Nous vous savons gré de ce partenariat remarquable, qui sert un objectif ambitieux, la promotion des technologies de l'information et la communication pour l'employabilité et la mise en place d'une économie numérique », a-t-elle rappelé.

