Cameroun: Catastrophe d'Eséka - La question des indemnisations

Selon Camrail, certaines familles ont déjà été indemnisées.Un collectif d'avocats des victimes relativise.

L'affaire de réparation des victimes de la catastrophe ferroviaire, survenue le 21 octobre 2016 à Eséka dans le département du Nyong-et Kéllé fait grand bruit. Il y a une dizaine de jours, un Collectif d'avocats, chargé de défendre les intérêts des victimes de la catastrophe d'Eséka a répondu à la compagnie ferroviaire Camrail.

Dans un communiqué du 23 juin dernier en effet, l'entreprise Camrail mettait à la disposition du public un certain nombre d'informations: « plusieurs centaines des victimes ont déjà reçu de Camrail et de ses assureurs, des indemnisations pour préjudices matériels, et/ ou corporels, et avec la préoccupation constante de permettre à toutes les victimes de voir leurs dossiers finalisés après la survenance de cette catastrophe, a mis à la disposition des victimes et de leurs familles, des adresses et des contacts mails afin de leur assurer une écoute permanente et une disponibilité de tous les instants.

Aussi, les numéros verts suivants ont-ils été créés et restent opérationnels : Yaoundé : 699 11 33 33 ; Douala : 699 11 44 44. Par ailleurs, pour s'assurer que l'ensemble des personnes concernées étaient informées de ces dispositions ainsi que de sa disponibilité, Camrail a initié trois campagnes d'appels qui ont permis de contacter un millier de personnes et poursuit cette démarche visant à permettre à toutes les familles concernées d'instruire leurs réclamations.»

La réaction du Collectif d'avocat dénoncé par Camrail a été prompte. Le 24 juin dernier, Me Michel Voukeng, et Me Guy A. Tougoua Djokouale ont rédigé un communiqué dans lequel ils relativisent la sortie de Camrail.

Sur le blocage des discussions dont Camrail les accuse, les deux avocats, qui disent parler au nom de 160 blessés et neuf familles des décédés, expliquent que depuis le 31 octobre dernier, ils cherchent à prendre contact avec la direction générale de Camrail, mais les responsables n'ont jamais voulu les recevoir. « Depuis la communication du Chef de l'Etat du 23 mai 2017, il se trouve que le transporteur fait désormais feu de tout bois pour se débarrasser de la question d'indemnisation au plus vite », note le communiqué du Collectif d'avocats. Ces deux avocats disent avoir entrepris des démarches même à l'international pour entrer en contact avec l'assureur de Camrail. Mais toutes leurs démarches entreprises sont restées vaines.

La compagnie ferroviaire dénonçait dans son communiqué les attitudes et les pratiques de certains agents et collectifs d'avocats qui agissent à des fins mercantiles, bloquent toute discussion d'indemnisation et se livrent à une désinformation qui nuit à l'intérêt des victimes.