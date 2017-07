Afrique: Classement-FIFA - La RDC à la 28e position en juillet 2017

La RDC est passée de la 39e en juin à la 28e place au classement Fifa actualisé le 6 juillet 2017. Cela n'était jamais arrivé depuis 1974, année de la participation de l'ex-Zaïre à la Coupe du monde Allemagne 2017.

C'est un classement historique pour la RDC ! Le pays du ballon d'or 1973 Bwanga Tshimen occupe la vingt-huitième position mondiale et troisième en Afrique, selon le dernier classement Fifa actualisé le 6 juillet 2017 au siège de l'instance mondiale du football à Zurich en Suisse. C'est un bond de onze cases que la RDC a fait, quittant la 39e place pour la 28e loge. Il faut remonter aux environs de l'année 1974 pour voir la RDC occuper cette position, année du reste de sa première et unique participation à la phase finale de la Coupe du monde de football en Allemagne.

La RDC se place devant des pays comme l'Eire (29e rang mondial), les Pays-Bas (32e rang mondial), la Turquie (33e rang mondial), la Tunisie son prochain adversaire des éliminatoires de la Coupe du monde (34e rang mondial), les États-Unis d'Amérique (35e rang mondial), le Cameroun (36e rang mondial), l'Autrice (37e rang mondial), la Grèce (38e rang mondial), etc. Sur le continent, le Congo-Kinshasa vient après l'Egypte (24e rang mondial) et le Sénégal (27e rang mondial). Le top 10 mondial jusqu'au 6 juillet 2017 se constitue de l'Allemagne récente vainqueur de la Coupe de la Confédération en Russie 2017, suivie du Brésil, de l'Argentine, du Portugal, de la Suisse, de la Pologne, du Chili (finaliste malheureux de la Coupe de la Confédération Russie 2017), de la Colombie, de la France et de la Belgique.

Le déclic Ibenge...

L'un des artisans de ce retour ou encore ascension du pays sur l'échiquier international est sans doute le sélectionneur des Léopards, Jean-Florent Ibenge Ikwange. Alors qu'on avait décidé de le désigner sélectionneur de la RDC en août 2014, la RDC occupait à l'époque la 93e position au classement Fifa. Et à la fin de la même année, le pays finissait à la 56e place, soit 37 cases engrangés. Depuis, les Léopards ont même été médaillés de bronze à la Coupe d'Afrique des nations 2015 en Guinée Équatoriale.

L'objectif que s'était assigné Florent Ibenge, et il avait été le premier à le déclarer, c'est la qualification pour la phase finale de la Coupe du monde Russie 2018. Aujourd'hui, c'est le leitmotiv de toute la nation. Mais lorsque cela semblait totalement utopique, ce technicien franco-congolais (qui n'a jamais oublié ses racines RD-congolaise étant né à Mbandaka en 1961) pensait déjà à ce retour du Congo Kinshasa dans l'élite du football mondial après la première participation catastrophique de 1974 en terre germanique. Son groupe, dont l'ossature se compose des binationaux (des jeunes footballeurs nés en Europe des parents de souche congolaise et évoluant sur le vieux continent), est aujourd'hui un effectif compétitif et redouté sur le continent, avec la finalité d'accéder au « sésame » russe l'année prochaine.

La prometteuse sélection des Léopards de la RDC fait actuellement belle allure, avec une récente victoire importante (3-1) contre les Diables rouges du Congo Brazzaville en première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 2019 au Cameroun. Le pays dispose d'une panoplie impressionnante des joueurs évoluant dans certains clubs respectables en Europe comme Bakambu (Villareal en Espagne), Bolasie (Everton en Angleterre), Chancel Mbemba (Newcastle en Angleterre), Paul-José Mpoku (Panathinaikos en Grèce et qui revient au Standard de Liège en Belgique), Mubele Ndombe (Stade Rennais en France, Gaël Kakuta (Deportivo La Corogne en Espagne), etc.