Congo-Brazzaville: Littérature - ING-Weldy Telemine Kiongo, publie « le destin d'un homme, la gloire d'un pays »

ING Weldy Telemine Kiongo est natif de la cuvette, titulaire d'un master en Management des ressources humaines optenu à l'Ecole supérieure de gestion et d'administration des entreprises de Brazzaville. Dramaturge et essayiste, il milite pour le renforcement des relations de fraternité et de solidarité entre les peuples des deux Congo.

Ce livre compte 40 pages et, évoque les souvenirs du personnage principal, la conscience panafricaine, la résolution sur le symposium littéraire international des écrivains contre l'apartheid, du 23e sommet des chefs d'Etat de l'OUA en 1987 tenu à Addis Abeba en Ethiopie, le leader sensible, le grand artisan de la paix, le bâtisseur du Congo moderne, le diplomate exceptionnel.

Préfacé par Rosalie Matondo, ministre de l'Economie forestière, du développement durable et de l'environnement, « Le destin d'un homme, la gloire d'un pays » est une brochure illustrant la vie et l'œuvre du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

