Congo-Brazzaville: 4e édition du festival Afropolitain nomade - Le programme des ateliers et conférences rendu public

«L'art et le dialogue au service de la paix » est le thème du festival Afropolitain nomade qui réunira du 14 au 19 août à Pointe-Noire les artistes de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Benin, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, de la Belgique, de France, du Canada, du Cameroun, du Sénégal, de Haiti et plusieurs professionnels du monde de l'art musical.

Le programme des conférences et ateliers, qui commenceront peu après la cérémonie d'ouverture au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, a été dévoilé par les organisateurs.

La première conférence aura lieu le 14 août sur le thème « Hip-hop et activisme : le rôle de l'animateur radio ». Une occasion pour les animateurs des radios francophones, les artistes engagés de parler de leur implication sociale et du rôle de la radio dans le dialogue et le rapprochement entre les peuples et la promotion de la paix. Le 16 août a lieu la deuxième conférence sur le thème « La gestion de projets culturels internationaux : défis, opportunités et perspectives ». Il sera animé par quatre gestionnaires de projets culturels issus du Canada, du Benin, du Gabon et du Congo. Ils entretiendront l'auditoire sur les défis liés à l'organisation d'évènements internationaux, des astuces à appliquer pour réussir son évènement et des opportunités de partenariats sur le continent africain et à l'extérieur.

Les ateliers qui commenceront le 14 août offriront l'opportunité aux jeunes artistes et ceux en quête de perfectionnement d'échanger, discuter et s'instruire auprès des professionnels en la matière sur le thème: « Chant et techniques vocales pour musique fusion ». À cet effet, les artistes professionnels vont partager les rouages du chant, ses différentes techniques et les rudiments de la composition musicale qui allie les rythmes d'ici et d'ailleurs à travers les thèmes « Écriture, rap et slam : le hip-hop en Afrique et dans le monde, approche comparative » et « Comment postuler pour les festivals internationaux ». Un atelier sera animé par les grands programmateurs internationaux africains, européens et nord-américains qui aborderont les questions de mise en candidature et les bonnes façons de postuler et de se préparer à participer à un festival international en tant qu'artiste

Le festival Afripolitain nomade qui bénéficie de l'appui de l'Organisation internationale de le Francophonie (OIF) veut favoriser le rapprochement culturel. C'est une initiative d'Afropolitain, une organisation à but non lucratif qui a vu le jour en octobre 2011 à Montréal. Cette organisation a pour mission de développer et soutenir des initiatives qui favorisent le rapprochement interculturel, la promotion de l'éducation et l'utilisation de l'art comme moyen d'action.

