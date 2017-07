Cameroun: Barrage de Memve'ele - Un débarcadère en vue

Un autre aspect de l'étude concerne les installations accessoires telles que l'alimentation en eau, l'évacuation d'eau, l'électricité, la voirie, le parking, l'équipement pour la manutention (caisse poisson). Touts nécessaires pour faciliter la vie et le travail dans un débarcadère. Ce projet d'un coût prévisionnel de 15 millions F est financé par le budget du Projet d'aménagement hydroélectrique de Memve'ele, exercice 2017. En plus, Le délai maximum prévu pour la réalisation des prestations objet dudit ouvrage est de 15 semaines à compter de la date de notification de l'ordre de démarrage.

Dans le détail, il s'agira de procéder à une mise à jour de la situation actuelle du secteur de la pêche dans la localité, d'évaluer l'offre en restaurateurs et en distributeurs des produits de pêche, de qualifier les débarquements sur place. Dans cette étude, un accent particulier sera mis sur l'identification et la description des constructions nécessaires que sont une halle aux poissons, un bâtiment restaurant, des locaux de stockage et de conservation des produits de pêche, des équipements techniques, un bâtiment toilettes et un bloc administratif.

