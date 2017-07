Cameroun: Développement des filières cacao et café - Les atouts de la communication

Actuellement, le Cameroun produit environ 250 000 tonnes de cacao, 40 à 50 000 tonnes de café robusta et 10 000 tonnes de café arabica.

Pourtant, avec une bonne communication, les objectifs de production peuvent croître d'ici 2020 et atteindre 600 000 tonnes de cacao, 125 000 tonnes de café robusta et 35 000 tonnes de café arabica, tous de bonne qualité. Mais pour cela, il y a un travail important à faire. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'atelier tenu à Bangangté récemment sur la « contribution des points relais et des radios communautaires du Projet SIF à la relance des filières cacao et café », sous l'égide du Fonds de développement des filières cacao et café (Fodecc).

Le but de l'atelier était de partager une information de qualité pour booster la croissance et la consommation des productions du cacao et du café. Selon Michel Baninmbeck, coordonnateur du SIF, une bonne communication verticale et horizontale met en confiance les différents acteurs des filières cacao et café qui dès lors produisent de meilleurs résultats.

Cette stratégie est centrée sur la mise sur pied d'une plate-forme facilitant la circulation des informations dans la filière, la densification des points relais et des partenariats avec les radios communautaires pour le partage des informations sur ces filières, l'adaptation des formes de communication aux calendriers agricoles, etc. D'ailleurs, pour mieux partager avec les producteurs (anciens et potentiels), les participants ont été imprégnés des diverses notions techniques sur la filière cacao-café, de même que les fluctuations des valeurs. La finalité étant d'amener les planteurs à produire plus.