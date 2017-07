Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Micheline Potignon Ngondo fera du social sa préoccupation

La candidate entend revenir à l'hémicycle pour faire voter une seconde loi portant sur la protection des veuves, c'est d'ailleurs son cheval de bataille, indique-t-on. Toujours dans cet élan de solidarité et préoccupée par le social des fils et filles du département de Pointe-Noire en général et de sa circonscription en particulier, Micheline Potignon Ngondo a annoncé la construction d'une maternité de deux niveaux à l'hôpital de Tchimbamba.

Micheline Potignon Ngondo a déjà passé deux mandats en tant que députée de Lumumba 1 avant de perdre le troisième en 2012 face à Alexis Ndinga, candidat à sa propre succession. Parmi les réalisations de la candidate, on peut, entre autres citer la construction des ponts, de l'hôpital de Tchimbamba, la réalisation des forages et plusieurs autres. Cette dame de coeur a marqué la nation tout entière en initiant la « Loi Potignon » axée sur la protection de l'enfant au Congo.

