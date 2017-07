Congo-Brazzaville: Sécurité sanguine - L'OMS plaide pour la mise en œuvre du « Club 25 » au pays

La représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Congo, Fatoumata Tidiane Binta Diallo, a demandé à l'occasion de la célébration de la 14e Journée mondiale du donneur de sang, à la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga, de s'approprier et de redynamiser cette initiative zimbabwéenne

Né au Zimbabwe et suivi par l'Afrique du sud dans les années 80, le "Pledge 25" ou "Club 25" est un instrument puissant de coordination des actions de mobilisation sociale pour la disponibilité de sang sécurisé et de promotion des comportements sains des jeunes. Cette initiative vise à garantir la sécurité dans l'approvisionnement en sang. Ceci à travers l'engagement des jeunes étudiants de donner 25 fois leur sang avant leur vingt-cinquième anniversaire et de mener une vie saine en vue de donner un sang dénué de risque pour le patient.

D'après la représentante de l'OMS au Congo, cette initiative a été reprise par plusieurs pays confrontés aux problèmes de sécurité sanguine en Afrique et en Asie. Au Zimbabwe par exemple, les taux d'infection par VIH parmi les donneurs de sang avaient chuté de 4,45 à 0,61% entre 1989 et 2001. « Mme le ministre de la Jeunesse, ce club apportera sans nul doute une valeur ajoutée sûre aux actions déjà très importantes de l'Association congolaise des donneurs de sang bénévoles, car l'adhésion massive au Club 25 d'une population jeune permettra de disposer d'un réservoir stable de donneurs réguliers qui va améliorer fortement la disponibilité de sang sécurisé et renoncer aux dons familiaux ou de compensation », a expliqué le Dr Fatoumata Tidiane Binta Diallo.

L'adhésion du Congo au Club 25 est, a-t-elle précisé, liée à un engagement consistant à observer une hygiène et des pratiques de vie saine. Il s'agit notamment d'une nutrition de qualité, d'une pratique d'exercices physiques, d'une adoption des comportements de prévention contre des infections sexuellement transmissibles et autres maladies infectieuses. A cela s'ajoutent l'observation des règles de la sécurité routière, la non-consommation des substances nocives, qui permettront au pays de disposer d'une masse critique de jeunes sains, acteurs du changement, gage du développement.

« La fierté et le bonheur véhiculés par les membres du Club 25 conduisent très souvent à un effet d'entraînement et de cooptation des amis favorisant ainsi la multiplication des clubs dans tout le pays et la mise en réseau des jeunes aux niveaux national et international », a conclu la représentante de l'OMS dans son plaidoyer.

Notons que le Système des Nations unies au Congo organise des collectes de sang depuis 2007 à l'occasion de la Journée mondiale du donneur de sang et de la Journée mondiale de lutte contre le Sida. Il en compte actuellement plus d'une vingtaine de donneurs réguliers.