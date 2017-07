Congo-Brazzaville: Elections législatives - Jean Claude Ibovi promet la formation de 600 jeunes dans divers métiers

Au nombre des personnalités qui ont rehaussé l'éclat de la cérémonie de lancement officiel de sa campagne électorale, on peut citer le président par intérim de la majorité présidentielle, Pierre Ngolo ; le président du PCT de la ville de Brazzaville, Gabriel Ondongo ; le secrétaire chargé de la communication du PCT, Serge Michel Odzocky et le président du PCT de Talangai, Théophile Adoua.

Dans le même ordre d'idées, Jean Claude Ibovi a noté que cent cinquante jeunes garçons ont été gratuitement formés en conduite automobile et cent autres diplômés ont été intégrés à la fonction publique grâce à ses efforts personnels. Selon lui, ce tableau élogieux ajouté à d'autres actions sociales non négligeables de ces deux premiers mandats le prédisposent à la victoire le 16 juillet prochain.

L'annonce a été faite le 6 juillet à Brazzaville lors du lancement officiel de la campagne électorale pour le scrutin législatif du 16 juillet. Selon lui, les six cents jeunes se répartissent comme suit : deux cent en soudure ; deux cent en mécanique et deux cent techniciens de froid et climatisation.

Le candidat de la majorité présidentielle dans la deuxième circonscription électorale de Talangai (sixième arrondissement de Brazzaville), Jean Claude Ibovi a promis, une fois élu, de former six cents jeunes dans divers métiers.

