Congo-Kinshasa: Santé - Fin de la campagne d'opération gratuite des enfants atteints d'hydrocéphalie

« Au lieu de se moquer d'eux, il faut plutôt leur apporter l'amour », les-a-elle exhortés avant de souligner que cette mission devra s'étendre sur l'ensemble du territoire national, surtout dans les zones ciblées. « Ces épreuves doivent servir d'exemple pour qu'à l'avenir nous ne puissions plus connaître ce type de problème », a-t-elle conclu. Notons que les enfants souffrant de l'hydrocéphalie lorsqu'ils sont pris en charge précocement, ils peuvent vivre normalement sans un problème et sans aucune précaution particulière.

L'épouse du chef de l'État, qui s'est entretenue avec les mamans de ces enfants malades, leur a demandé d'avoir une alimentation saine et de recourir à la planification familiale pour espacer les naissances. Elle a, par ailleurs, invité les mamans, une fois enceintes, à se rendre quotidiennement aux consultations prénatales pour préserver non seulement sa vie mais également la vie du bébé lors de l'accouchement. Olive Lembe Kabila a insisté sur le fait que les enfants souffrant de l'hydrocéphalie ne doivent pas être victimes de discrimination.

La satisfaction des parents a été visible. Pour le Dr Ntalaja Jeff, l'idée de lancer cette campagne lui est venue de Lubumbashi où son équipe devrait opérer une quarantaine d'enfants. Mais cette équipe s'était retrouvée avec une foule d'enfants qui manquait de prise en charge. « D'où l'idée de créer une ONG appelée Winner pour s'occuper de ces enfants et trouver des moyens en collaboration avec les neurochirurgiens de Kinshasa et ceux venus de l'étranger », a-t-il dit.

