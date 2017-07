Congo-Kinshasa: UE - Federica Mogherini et She Okitundu en tête-à-tête !

Dans une diplomatie agissante autour des questions liées notamment aux sanctions ciblées de l'Union Européenne prises contre certaines personnalités congolaises, Léonard She Okitundu, Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères s'est entretenu à Bruxelles, avec Madame Federica Mogherini, Haute Représentante de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-présidente de la Commission européenne. Autour de leurs entrevues, il a été question de discuter de la situation de la RDC et des relations avec l'UE.

Somme toute, la Haute Représentante a toutefois reconnu la valeur et l'importance du partenariat entre l'UE et la RDC qui ne peut être volet en éclat.

Elle a insisté sur le fait que la tenue des élections transparentes et démocratiques dans les plus brefs délais représente le moyen de sortir d'une impasse politique aux graves retombées sécuritaires, économiques et humanitaires.

Mme Mogherini en appelle aussi à l'ouverture de l'UE à discuter des options pour appuyer le processus électoral. Pour cela, un calendrier électoral doit être défini, rappelle-t-elle.

En outre, a-t-elle souligné la nécessité pour la RDC de coopérer pleinement avec les experts des Nations Unies pour enquêter sur les violations graves des droits de l'homme dans le Kasaï.

Enfin, le soutien de l'UE aux besoins des populations, sera toujours de mise, confirme la Vice-présidente de l'UE.