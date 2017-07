La question sur le délai de l'organisation des élections en République démocratique ne cesse de tarauder les esprits des citoyens congolais, prêts à se choisir des nouveaux dirigeants du pays.

Sur ce, dans le cadre de son programme citoyen pour l'éducation, la formation et la sensibilisation de la population congolaise, la Ligue Congolaise pour la Paix, les Droits de l'Homme et les Elections (LICOPADEL) a organisé hier, jeudi 6 juillet 2017, dans la salle des conférences de la paroisse notre Dame d'Afrique, situé dans la commune de Lemba-Foire, une tribune d'expression populaire dans le cadre de la visite du directeur Afrique de NED à Kinshasa.

C'est sur la démocratie, les élections, les Droits de l'Homme et la bonne Gouvernance qu'elle a réuni la population de cette contrée de la capitale congolaise. Thème choisi : "Enjeux politiques de l'heure & 57 ans d'indépendance : quel avenir pour la RDC". Sous la modération du secrétaire exécutif de la LICOPADEL, M. Phillip Mangala, cette tribune a été organisée en partenariat avec National Endowment for Democracy (NED) et World Movement For Democracy.

Pour donner la vraie information par rapport aux questions de droits de l'homme, de la bonne gouvernance, de la démocratie et les devoir civiques de la population congolaise, la LICOPADEL dirigée par Me Patrick Pindu-di-Lusanga, a convié trois intervenants experts en matières précitées. Il s'agit de : Gérard Basambu, Dr. Jean-Baptiste Sondji et Me Jean-Claude Katende.

Intervenant sur la publication du calendrier électoral et les étapes et les options électorales restantes pour l'organisation des élections d'ici le 31 décembre 2017, M. Gérard Basambu, expert en matière électorale à l'EETA, a révélé quelques stratagèmes orchestrés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) en collaborations avec les politiques pour ne pas organiser les élections dans le délai convenu dans l'Accord de la Saint-Sylvestre.

Pour lui, les questions sur les contraintes financières et techniques, la nécessité de certaines lois électorales, la refonte du fichier électorale ne sont que les échappatoires pour favoriser le glissement du régime en place. D'ailleurs, souligne-t-il, la CENI ne pouvait pas entamer l'étape de l'enrôlement des électeurs sans la publication du calendrier électoral. Car, l'enrôlement des électeurs est parmi les étapes inclues dans le calendrier électoral. C'est une infraction fragrante. Plus loin, M. Gérard a révélé qu'une loi est en gestation pour changer le système du scrutin.

Abordant dans le même sens du thème, Me Jean-Claude Katende a focalisé son intervention sur les enjeux politiques de l'heure : le blocage du processus électoral pour le retour à l'ordre constitutionnel, bilan de 57 ans de l'indépendance de la RDC et les dessous de l'insécurité dans la province du Kasaï.

Au fond, l'homme de l'ASADHO a souligné que seuls la volonté politique et le respect de la Constitution bloquent le processus électoral en République démocratique du Congo. Sur ce, il a appelé la population d'être vigilant et à s'unir comme un seul homme pour faire échec à toutes les manœuvres dilatoires pouvant renvoyer l'organisation des élections en 2018. Occasion pour JC Katende d'exhorter les congolaises et congolais de réclamer haut et fort le calendrier électoral. Car, le président de la CENI avait accepté dans l'Accord de la Sant-Sylvestre qu'il publierait le calendrier électoral à la fin du mois de juillet 2017.

Il est question de respecter strictement l'Accord. S'agissant du dessous de l'insécurité de la province du Kasaï, le défenseur de Droits de l'homme de l'ASADHO a épinglé quelques points forts de la responsabilité du pouvoir. D'ailleurs, il a fustigé la descente du Chef de l'Etat 8 mois après des tueries terribles dans cette partie du pays. En bon père de famille, cela, martèle Katende JC, est irresponsable et montre le dédain.

De son côté, le Dr. Jean-Baptiste Sondji est intervenu également sur les enjeux politiques de l'heure et 57 ans de l'indépendance : quel avenir pour la RDC et quelle stratégie pour le retour à l'ordre Constitutionnel. Ici, l'orateur est revenu sur les différentes rencontres des acteurs politiques depuis les années 60 jusqu'aujourd'hui. Au fond, le Dr. Sondji a souligné que les congolais ne doivent pas être dupes de tous les discours des politiciens. Ils doivent, par contre, défendre leurs droits et empêcher quiconque veut conserver le pouvoir de manière frauduleuse.

Bref, tous ont appelé à la reconstruction de la démocratie et à la gouvernance alternative en République démocratique du Congo.