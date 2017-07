Congo-Kinshasa: Elections exigées avant fin 2017 - Henriette Wamu s'enrôle à la Funa

Elle a choisi dimanche, le tout dernier, pour accomplir son devoir civique, en allant se faire enrôler pour obtenir sa carte d'électeur.

La présidente de l'Alliance pour le Progrès du Congo et Coordinatrice des Alliés d'Etienne Tshisekedi, Henriette Wamu Atamina était accompagnée d'un grand monde composé des membres de son parti ainsi que de ses électeurs de la circonscription électorale de la Funa, à Kinshasa. La Députée nationale a saisi cette opportunité pour sensibiliser les Kinoises et Kinois à travers une caravane motorisée, au rythme de la fanfare, à faire comme elle, pour qu'au moment venu, c'est-à-dire lors des élections projetée fin décembre, qu'ils puissent choisir des nouveaux dirigeants.

Elle n'y est pas allé par le dos de la cuillère pour inviter les kinois à se faire enrôler massivement s'ils souhaitent non seulement voir l'alternance au sommet de l'État, mais également récupérer les 7 sièges que Kinshasa a perdu lors des élections de 2011. La présidente de la plateforme politique Alliance pour le Progrès du Congo et Coordinatrice des Alliés d'Etienne Tshisekedi a, comme tout citoyen, suivi la procédure normale de l'opération d'enregistrement du candidat, de la séance photo jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur.

"En prenant ma carte d'électeur, je voudrais lancer un message à l'ensemble de la population congolaise et à ma base particulièrement, pour leur dire de s'approprier avec courage et détermination le processus électoral. J'ai une ferme conviction que plus rien ne sera comme avant dans notre pays après plusieurs années de dictature, les élections sont devenues incontournables pour conquérir le pouvoir politique. Ce faisant, en tant que Démocrate, j'invite la population congolaise à s'enrôler massivement pour démontrer à la face du monde sa ferme volonté et sa soif d'élire librement ses représentants au pouvoir ", a déclaré Henriette Wamu au sortir de son enrôlement. "Il revient à la CENI de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions d'enrôlement afin que ceux qui ont l'âge puissent s'enrôler facilement.

Nous saisissons cette occasion pour suggérer à la CENI d'ouvrir des bureaux d'enrôlement près de principaux marchés et hôpitaux de la capitale pour donner la chance aux nombreux Kinois et Kinoises concernés par cet exercice citoyen de remplir leur devoir patriotique ", estime-t-il. A ses yeux, il faut, absolument, qu'il y ait des élections fin décembre 2017. D'où, la CENI se devait de donner tous les signaux possibles dont la publication du calendrier électoral.

"Si la CENI était de bonne foi et réellement indépendante, elle devrait d'abord se soumettre aux prescrits de l'Accord Politique du 31décembre 2016 en publiant un calendrier électoral tenant compte du délai prescrit dans l'Accord de la Saint Sylvestre. Faute de l'avoir fait, nous sommes en droit de dénoncer le comportement exaspérant de la CENI. Ceci étant, la crédibilité des animateurs de cette Institution devient de plus en plus sujette à caution et fait croire à leur asservissement au Pouvoir en place. Qu'à cela ne tienne, le peuple aura le dernier mot ", confiait-elle le dimanche dernier.

Candidate ?

Elue par deux fois, Henriette Wamu va-t-elle de nouveau être candidate ? A cette question, elle a aussi répondu. "Vous êtes sans ignorer que je suis une Autorité Morale d'un grand parti sur l'échiquier politique de notre pays ", rappelle-t-elle. Ainsi, il appartiendra donc à son parti au moment opportun de lever une option quant à sa candidature en rapport avec l'échéance à venir. "N'oubliez pas qu'un parti politique digne, viable, a pour objectif la conquête du pouvoir politique à tous les niveaux.

Il est aussi important de savoir que notre parti n'évolue pas en électron libre. Nous sommes en alliance avec d'autres partis et il n'est pas exclu qu'à ce niveau là nous puissions nous présenter aux élections dans le cadre d'une plateforme électorale. Le moment venu, vous serez sans doute fixés sur l'option qui sera levée par l'APC quant aux ambitions de l'Autorité Morale que je suis ", a-t-elle chuté.