Congo-Kinshasa: Linafoot - Vclub se plaint du calendrier très serré du dernier virage!

L'As Vclub joue en déplacement, très loin de ses supporters ce dimanche 9 juillet contre Mamelodi Sundowns, en Afrique du Sud, pour la dernière journée de la phase de poule de la Ligue de champions de la Caf.

L'équipe quitte Kinshasa ce vendredi 7 juillet, et ne pourra rentrer que mardi 11 juillet dans la soirée selon le programme de vol, indique un des ses dirigeants. Aussitôt rentré dans la capitale, mercredi matin, Vclub, d'après le calendrier de la Linafoot, devait prendre la direction de Bukavu pour jouer jeudi 13 juillet contre Oc Muungano. Après Bukavu, Vclub rentre à Kinshasa pour jouer dimanche 16 juillet contre Dcmp. Ce n'est pas tout ! Mercredi 19 juillet, Vclub doit se retrouver à Lubumbashi pour clôturer la saison contre TP Mazembe.

Un calendrier très serré selon les dirigeants de Vclub qui se plaignent de difficulté d'avion de pouvoir se déplacer d'une ville à une autre à temps réel. Ensuite, la fatigue qui pourrait prendre corps chez les athlètes, en allant de vol en vol. Vu l'importance de ces trois derniers matches pour un Vclub qui tient à tout prix gagner cette Ligue nationale de football, un recours aurait été introduit à en croire les dernières informations pour demander à la Linafoot de revoir son calendrier.

En Ligue de champions, Vclub joue pour l'honneur contre Mamelodi Sundowns. S'en est complètement fini pour l'As Vclub depuis samedi 1er juillet, après son nul contre Espérance de Tunis, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le club congolais ne s'était contenté que d'un nul (2-2). Résultat impossible de pouvoir rester dans la course par rapport à une série de défaites ramassées ça et là. Florent Ibenge et ses poulains n'ont plus rien à gagner. Ils sont toujours bon dernier avec 4 points, alors que Espérance de Tunis et Mamelodi Sundowns comptent chacun respectivement 9 et 8 points. Saint Georges d'Ethiopie qui n'a plus aussi assez de chances se classe troisième avec 5 points.