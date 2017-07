Afrique: USM Alger - Les Rouge et Noir en stage de préparation au Maroc ou en Turquie

La phase des poules de la Ligue des champions africaine sera clôturée ce week-end avec les matchs de la 6e journée pour désigner les heureux qualifiés aux quarts de finale. L' USM Alger, seul représentant algérien dans cette compétition, recevra dimanche au stade du 5 Juillet, Caps United (Zimbabwe) avec l'intention de terminer à la première place du groupe B. Les camarades de Zemmamouche ont besoin d'un point pour assurer la qualification en quart de finale. Leur objectif est de gagner le match contre Caps United qui les a battus à l'aller, afin de conserver la première place du Groupe B et de disputer à domicile le quart de final retour. Le match sera officié par l'arbitre sénégalais Maklong Diedhou. Avant cette journée, seuls l'ES Sahel, l'ES Tunis et le tenant du titre Mamelodi Sundows sont qualifiés pour le prochain tour.

L' USM Alger effectuera son stage de préparation pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique et pour la saison prochaine. Les gars de Soustara vont rejoindre le Maroc ou la Turquie avec pour objectif de bien s'aguerrir pour la nouvelle saison qui s'annonce et la suite la CAF Ligue des Champions.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.