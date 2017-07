Ile Maurice: #Poissongate - «Aucun contrat accordé à Tripod Fish Ltd», dit le CPB

La Public Procurement Act garantit aussi l'immunité à ses membres. Dans le milieu des affaires, on estime à Rs 15 millions le montant du dernier contrat alloué par les prisons à Tripod Fish Ltd.

Pour les ministères et départements, le montant a été fixé à Rs 50 millions. Tous les contrats dépassant les Rs 100 millions pour une vingtaine de corps parapublics, notamment la Mauritius Ports Authority, la Road Development Authority, la Wastewater Management Authority, la Central Water Authority, la Cargo Handling Corporation, la Mauritius Housing Corporation, la Mauritius Broadcasting Corporation, la Mauritius Sugar Authority, le Central Electricity Board, etc., doivent nécessairement passer par le CPB pour accorder un contrat. Pour la Rodrigues Regional Assembly, le montant est de Rs 25 millions, et pour les collectivités locales et la Mauritius Qualifications Authority, le barème a été fixé à Rs 15 millions.

Selon ce haut cadre, la direction des prisons dispose de la possibilité d'accorder des contrats d'un montant allant jusqu'à Rs 50 millions sans passer par le CPB. «À mon avis, le contrat qui a été approuvé ne dépasse pas les Rs 100 millions, pour que la direction des prisons ait recours au CPB. J'ai été au Central Tender Board pendant au moins dix ans. Je suis revenu en janvier 2015, on n'a jamais présenté un contrat de poisson». Il devait laisser entendre que la loi régissant le fonctionnement de cette instance a établi un barème pour les ministères, corps parapublics et collectivités locales en ce qui concerne le montant qui devrait passer par un exercice d'appel d'offres au CPB.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.