Ile Maurice: Sur Whatsapp - «Find some time for us», dit Raouf Gulbul à Tisha Shamloll

«Cela me peine d'avoir à révéler des messages de nature personnelle mais en raison des mensonges de Me Gulbul je n'avais pas le choix... je dois défendre mon honneur.» Ainsi s'explique Me Tisha Shamloll devant la commission d'enquête sur la drogue. C'était lors de son audition jeudi 6 juillet. Son témoignage était accablant pour l'avocat, membre du MSM, président de la Law Reform Commission et de la Gambling Regulatory Authority.

Ce dernier ne compte cependant pas se laisse faire : il compte demander à pouvoir la contre-interroger car «c'est mon droit le plus absolu et constitutionnel de mener ce contre-interrogatoire. Sinon, n'importe qui peut faire des allégations et on va accepter ses dires sans vérifications». Que reproche-t-on à Raouf Gulbul ? En fait, lors de son audition, Tisha Shamloll a notamment indiqué que c'est à la demande de l'avocat qu'elle était partie rencontrer des trafiquants de drogue en prison...

Mais, en filigrane, elle décline aussi sa relation personnelle avec l'homme de loi. Devant la commission, elle a soutenu que sa relation avec Me Raouf Gulbul est allée au-delà du cadre professionnel et ce jusqu'à 2016. «Nous avons eu une relation très proche», a-t-elle fait comprendre.

Voyages, concert, les effets aphrodisiaques des fruits de mer... ces échanges WhatsApp entre Me Raouf Gulbul et Me Tisha Shamloll parlent d'eux-mêmes.

Lors d'un des voyages de Raouf Gulbul en Angleterre, son amie lui demande de ses nouvelles. «You are busy with others now. Other guys (... )», devait-il répondre, justifiant ainsi les allégations de jalousie faites par Tisha Shamloll devant la commission.

«Find some time for us», devait aussi lui dire Raouf Gulbul, affirmant qu'il répondra positivement si jamais elle l'invite, lors d'une autre série d'échanges. Les deux se mettent d'accord pour aller au concert de Sanam Puri. Raouf Gulbul revient encore une fois sur le fait qu'elle est toujours entourée d'autres hommes. «But you are with so many guys nowadays», dit-il avant que Tisha Shamloll ne se défende.

Les deux amis avaient même prévu d'aller à Rodrigues. Parlant d'un chauffeur dangereux et de la géographie de Rodrigues, Raouf Gulbul lui dit que Rodrigues est «bumpy» et qu'elle va aimer. S'ensuit ensuite un échange sur les effets aphrodisiaques des fruits de mer.

Le 1er janvier 2017, Raouf Gulbul a essayé d'appeler l'avocate à deux reprises, à 1 h 03 et 1 h 04 du matin. Selon Tisha Shamloll, elle avait déjà mis un terme à leur relation car elle était avec quelqu'un d'autre, mais Raouf Gulbul essayait quand même de l'appeler pour recoller les morceaux.

Plusieurs qui ont suivi ce feuilleton vont ainsi jusqu'à dire que c'est la déception amoureuse de la jeune avocate qui a mené à tout ce déballage. Faux, rétorque Tisha Shamloll. Elle soutient que ce n'est pas parce qu'elle s'était rapprochée de Peroomal Veeren que leur relation a cessé, mais plutôt parce que Raouf Gulbul était «jaloux et obsédé».

Pourquoi venir de l'avant maintenant ? «Aujourd'hui, lorsque je lis les mensonges de Gulbul dans la presse, cela me blesse mais cela démontre également à quel point il est malhonnête... » confie-t-elle à la commission d'enquête pour la drogue.