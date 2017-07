Ile Maurice: Foot - Oscar, 15 ans, rejoint une école de champions

Mardi, une nouvelle vie a commencé pour Oscar. Cet ado footballeur de 15 ans a quitté Tamarin pour intégrer le centre de formation du club de Tours, en France, dans l'espoir de devenir professionnel. Nous l'avons rencontré la veille de son départ.

Rêve d'enfant

« J'ai commencé le foot à 4 ans. Tout de suite, j'ai su que je voulais en faire mon métier. Devenir pro est un rêve d'enfant, je travaille dur pour le réaliser. Je m'entraîne tous les jours, avec mon coach ou des copains. Je suis milieu du terrain, meneur de jeu. Mon numéro est le 10. »

Parcours

« J'ai grandi en France. Je suis arrivé à Maurice en 2013. J'ai joué à l'Académie Riverland, à Football First et dans les sélections nationales des moins de 15 ans, 16 ans et 17 ans. En avril dernier, j'ai passé des tests au centre de formation du Tours Football Club. Ça se trouve en France, à 2 heures de Paris. J'ai été retenu. Je vais vivre là-bas pendant 2 ans. »

Globe-trotter

« Avant de venir habiter à Maurice, j'ai passé une année en Syrie. Même là-bas, je jouais régulièrement. Il y a 3 ans, j'ai gagné un stage à l'école de foot du FC Barcelone. J'ai été sélectionné avec 23 jeunes joueurs de Maurice, parmi 1 500 candidats. C'était une super expérience ! Je suis content de partir en centre de formation. C'est une nouvelle aventure, une étape importante, c'est très excitant. Mais quitter mes copains à Maurice n'est pas facile. Ils vont me manquer. »

Club pro

« Tours est un club professionnel, l'équipe première joue en Ligue 2, l'équivalent de la Championship anglaise. De grands joueurs sont passés par le centre de formation. Par exemple, Patrick Vieira, l'ex-capitaine de l'équipe de France et d'Arsenal. Il a été champion du monde et champion d'Angleterre. Je vais rejoindre un groupe d'une cinquantaine de footballeurs âgés de 15 à 20 ans. Les emplois du temps seront aménagés pour concilier les études et le foot. »

École

« J'ai de bonnes notes en classe. Cette année, j'étais au Lycée des Mascareignes, à Moka. En septembre, je rentre en première (l'équivalent du Grade 12). Mes parents m'ont toujours dit de trouver le bon équilibre entre le foot et les études. Ils ont raison. Si je ne réussis pas dans le foot, je ferai une école de business du sport. »

Un centre de formation est un lieu où les jeunes s'entraînent et apprennent à devenir footballeur. Ces fabriques de champions sont très sélectives.

Devenir footballeur un parcours semé d'embûches

Être payé pour jouer au foot : cela fait rêver beaucoup d'enfants, garçons et filles. Mais devenir footballeur professionnel reste quelque chose de très difficile. Intégrer une équipe à Maurice, puis un centre de formation en Europe est la voie royale. Mais même en passant par-là, les chances de réussite sont minces. Voici pourquoi.

Des sacrifices importants

Entre le rêve d'être footballeur professionnel et la réalité, il y a une grande différence. La réalité, c'est :

- des décisions difficiles à prendre, comme quitter sa famille pour rejoindre un centre de formation à des milliers de kilomètres.

- beaucoup d'efforts et de travail à l'entraînement, plusieurs heures par jour.

- surveiller son hygiène de vie : faire attention à ce qu'on mange, à ne pas trop sortir...

Le talent ne suffit pas

Dribbler comme Messi ou frapper comme Ronaldo n'est pas suffisant. Au foot, comme dans tous les sports, le mental compte pour beaucoup. Il faut être combatif, ne jamais rien lâcher, savoir se relever après une blessure, pouvoir s'adapter sur et en dehors du terrain. Et aussi, accepter d'être des fois sur le banc des remplaçants.

Une concurrence forte

Être pris dans un centre de formation à l'étranger n'est pas donné à tout le monde. Mais même en franchissant cette étape, le chemin est encore long. Dis-toi que sur 20 joueurs d'une même tranche d'âge, seuls 1 ou 2 réaliseront leur rêve : signer un contrat professionnel. La concurrence entre les joueurs est forte. Sur le terrain, il n'y a plus de copain. Pour avoir une chance de devenir pro, il faut être le meilleur.

Interdit de lâcher les études

Pas question de tout miser sur le foot ! Les responsables des centres de formation attachent beaucoup d'importance aux résultats scolaires. Un petit prodige du ballon qui néglige les études a peu de chance d'être recruté. Les raisons ?

- 9 jeunes sur 10 engagés dans le football d'élite ne gagneront pas leur vie grâce au foot.

- un futur crack n'est pas à l'abri d'une blessure.

- les pros n'ont pas tous une carrière exceptionnelle. À la télé, tu vois des stars qui gagnent des fortunes. C'est trompeur. La grande majorité des footballeurs font un nouveau métier une fois les crampons raccrochés, car ils n'ont pas gagné de quoi être à l'abri le restant de leur vie.

C'est dit

Rianna, 8 ans

Devenir une athlète de haut niveau et participer aux Jeux olympiques.

Minard, 8 ans

Avoir une médaille d'or en badminton comme Kate Foo Kune.

Wasim, 9 ans

Réussir à dribbler et à faire des frappes surpuissantes comme Cristiano Ronaldo.

Tanveer, 8 ans

Gagner des marathons comme mon coach Arun.

Dico

Concilier : faire 2 choses en même temps.

Devenir professionnel : en faire son métier.

Marathon : course à pied de 42 km.

Meneur de jeu (ici) : joueur chargé d'organiser le jeu de son équipe.

Mental (ici) : ensemble des capacités qu'une personne a dans la tête.

Sélectif : qui sélectionne.

Sélection nationale (ici) : équipe de Maurice.