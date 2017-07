Ile Maurice: Me Gulbul - «Elle a travaillé chez Roubina Jadoo mais pas chez moi»»

L'audition de l'avocate Tisha Shamloll ne s'arrêtera pas là. Après ses allégations contre Me Raouf Gulbul, ce dernier a confié à l'express qu'il envisage d'envoyer une correspondance à la commission d'enquête sur la drogue. Cela, afin d'avoir le droit de la contre-interroger.

«C'est à travers la presse que j'ai appris ce qui s'est déroulé. Ma première réaction serait de demander à la commission une copie de la transcription. Après cela, je vais écrire à la Commission, demandant le droit de contre-interroger la dame», dit Me Gulbul.

Pour lui, c'est non seulement un droit constitutionnel de chaque individu mais c'est un moyen de tester la véracité d'une personne qui a fait une déclaration ou des allégations contre autrui. «C'est mon droit le plus absolu et constitutionnel de mener ce contre-interrogatoire. Sinon, n'importe qui peut faire des allégations et on va accepter ses dires sans vérification.»

Or, commentant sur le fait que Me Tisha Shamloll persiste et signe disant qu'elle a été sa junior, Me Raouf Gulbul a tenu à apporter des précisions. «C'est vrai qu'elle n'a pas fait son pupillage chez moi et elle n'a jamais été junior dans mon étude. Elle a travaillé chez Roubina Jadoo mais pas chez moi», réitère-til. Ajoutant «li ti asisté é paret avek mwa, dan bann kez kom junior kar sé enn mwayen de tou junior pou apran pu fer enn prosé, clarifie Me Gulbul. «Jamais elle n'a été rattachée comme junior à mon étude.»