Maroc: Le 22ème Trophée des champions au Grand stade de Tanger - Monaco-PSG à l'affiche

Le Grand stade de Tanger abritera, le 29 juillet, la 22-ème édition du Trophée des champions, qui mettra aux prises l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, une compétition qui s'annonce alléchante avec la participation des deux meilleurs clubs de la saison passée.

S'exprimant lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de l'événement, Olivier Jaubert, directeur commercial, de marketing et des relations investisseurs de la Ligue française de football professionnel, a souligné que le Grand stade de Tanger va accueillir son deuxième Trophée des champions, six ans après celui de 2011 (LOSC-OM) qui a été le plus prolifique à l'époque, notant que cette édition sera une nouvelle opportunité de montrer en dehors des frontières de la France le meilleur du football français, avec un match très disputé jusqu'au bout entre l'AS Monaco, champion de Ligue 1 Conforama, et le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Coupe de France et vice-champion de Ligue 1 Conforama.

Dans ce cadre, le responsable a assuré que le Maroc constitue un terrain fertile pour le football français, invitant le public marocain en général et celui tangérois en particulier à venir assister à ce match spectaculaire.

Pour sa part, le directeur administratif des équipes nationales à la Fédération Royale marocaine de football, Mouad Hajji, a souligné que le choix de Tanger pour abriter cette grande compétition sportive est motivé par la volonté d'accompagner la dynamique socio-économique que connaît la région du Nord en général et la ville du Détroit en particulier, et de répondre aux attentes des Tangérois connus pour leur passion pour le sport en général et le football en particulier.

Concernant les billets du match, le responsable a indiqué qu'ils seront mis en vente en ligne sur le site de la Fédération Royale marocaine de football, à partir du 8 juillet, et sur les guichets, à partir du 20 juillet, notant que 4 points de vente seront aménagés à Tanger, dans les quartiers de Ziaten (IRT), salles Badr et Dradeb et à la Maison des jeunes de Masnana.

Sur les prix des billets, M. Hajji a assuré que 27.000 billets (70%) seront à 30 DH (catégorie 3), 1.300 billets à 100 DH (catégorie 2), 2.500 billets à 150 DH (catégorie 1) et 200 billets à 500 DH (prémium), afin de permettre à toutes les tranches de la population d'y assister, saluant les efforts déployés par toutes les composantes footballistiques de la ville de Tanger, pour assurer la bonne organisation de ce grand événement sportif.

Le football français effectue son 9-ème voyage à l'étranger à travers le Trophée des champions 2017, qui traditionnellement lance la nouvelle saison, et ce quelque mois après avoir vu deux de ses clubs, AS Monaco et Olympique Lyonnais, atteindre les quarts de finale des Coupes européennes.

Après avoir donc vécu un exercice 2016-2017 d'exception, marqué notamment par le sacre de l'AS Monaco en Ligue 1 conforama, l'excitation est bien vive à l'idée de voir le champion de France en titre affronter le Paris Saint-Germain avec comme enjeu le premier titre décerné en 2017-2018.

A la lutte pour la suprématie nationale la saison dernière, Monégasques et Parisiens se sont affrontés à quatre reprises en 2016-2017 pour se partager les trois autres Trophées nationaux. L'AS Monaco n'avait plus disputé cette compétition depuis 17 ans. Mais lors de ses deux premières participations, le champion de Ligue 1 Conforama en titre s'est à chaque fois imposé.

De son côté, le Paris Saint-Germain, après avoir remporté les quatre dernières éditions, sera en course pour rafler un 16e trophée national sur les vingt derniers en jeu.