Maroc: L'AMCC au plus près des attentes du marché

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a présenté récemment à Casablanca, son Plan stratégique 2017-2020, fruit d'une réflexion interne enrichie par la contribution de l'ensemble des acteurs du marché des capitaux afin d'être au plus près des attentes du marché.

Ce plan stratégique se décline autour de 4 principaux axes, à savoir : renforcer la confiance, développer une régulation au service de la dynamique de marché, être une autorité performante et influente à l'échelle nationale et internationale et renforcer les capacités des épargnants et des opérateurs, rapporte la MAP.

En effet, l'évolution contrastée du marché des capitaux marocain durant la dernière décennie induit aujourd'hui la nécessité de regagner la confiance des investisseurs et des épargnants à travers l'amélioration de la transparence des marchés, la protection et le traitement équitable des épargnants, le renforcement des contrôles et le déploiement d'une approche préventive basée sur les risques, ainsi que l'adaptation du dispositif de sanction et le développement de la communication institutionnelle de l'AMMC.

De même, l'AMMC vise une régulation au service du développement du marché des capitaux et de sa redynamisation afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de levier financier de l'économie.

Cette contribution passe par l'innovation financière et la diversification des instruments financiers, l'objectif étant de mettre en place un cadre favorable à l'innovation et à la création de nouveaux instruments financiers tels que Green bonds, Sukuks, OPCI et instruments à terme.

Elle passe aussi par la participation à la mise en place d'un cadre réglementaire clair et évolutif permettant d'apporter des réponses adaptées aux besoins du marché et à son développement.

Et pour remplir pleinement ses missions, l'Autorité inscrit parmi ses objectifs le renforcement de ses moyens humains, organisationnels et techniques. L'AMMC a ainsi pour objectif de renforcer le positionnement régional du marché et de ses intervenants et d'œuvrer pour une plus grande intégration des marchés financiers en Afrique.

Par ailleurs, l'AMMC développera de nouvelles formes de coopération autant au niveau bilatéral qu'au sein des instances internationales de régulation afin de bénéficier des meilleures pratiques et de contribuer à l'élaboration des normes internationales en matière de régulation des marchés des capitaux.

Elle accentuera sa politique de proximité et de coopération avec les acteurs nationaux et renforcera la collaboration avec les intervenants du marché et les associations professionnelles.

Aussi, l'objectif de développement du marché des capitaux marocain et son alignement aux meilleurs standards internationaux ne sauraient être atteints sans un renforcement des capacités de l'ensemble des opérateurs et des épargnants.

A cet effet, l'AMMC relève la nécessité de s'assurer que les opérateurs disposent de moyens suffisants : les cahiers des charges des intermédiaires financiers et des entreprises de marché seront réexaminés de manière à les aligner aux évolutions réglementaires, aux normes internationales et à les calibrer de façon appropriée face aux risques encourus et potentiels.

Il est également question de déployer un dispositif d'habilitation en adéquation avec les normes internationales en la matière. Le dispositif d'habilitation des professionnels opérant dans le domaine du marché des capitaux sera déployé courant 2018.

Au volet de l'éducation financière, la stratégie en la matière se traduira par des actions ciblées, réparties dans le temps et exécutées en coordination avec l'ensemble des acteurs de l'éducation financière.

Selon l'AMMC, cette stratégie visera à ce que l'investisseur ait une bonne compréhension du marché des capitaux et des avantages et risques associés à l'investissement en instruments financiers.