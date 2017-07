Afrique: L'USM Alger fait un grand pas vers les quarts de finale

Le score en est resté là au grand bonheur des Usmistes. Mais les Libyens restent eux aussi dans la course à la qualification. Belle fin de groupe la semaine prochaine avec deux matches décisifs, USMA-Caps United et Zamalek-Ahli Tripoli.

Coup franc excentré sur le côté droit. Mokhtar Benmoussa adresse une balle liftée qui trompe le portier libyen, Mohamed Fathi Abdaula. Ce dernier, pris à contre-pied, dévie le cuir dans les pieds de Farouk Chafaï qui le pousse dans les buts vides (0-1, 16'). Le match gagne en intensité mais les joueurs des deux équipes, très virils, confondent souvent vitesse et précipitation. Les Algériens reculeront d'un cran et laissent l'initiative aux Libyens qui gâchent deux belles opportunités par Vivien Mabidi et Anis Saltou qui ne cadrent pas leurs frappes.

Copyright © 2017 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.