Afrique: Le Mouloudia d'Alger en quart de finale

Abderrahmane Hachoud transformera le pénalty. Les Sud-Africains furent à deux doigts d'égaliser sur une excellente frappe de l'attaquant Excellent Ntulli qui échouera sur un magnifique réflexe du gardien algérien Faouzi Chaouchi qui se montrera une deuxième fois décisif en fin de parcours sur une tête du même Ntullli. Ce n'est que pendant le temps additionnel que les Mouloudéens ajouteront leur second but par l'intermédiaire d'Hicham Nekkache, auteur d'une lourde frappe d'une vingtaine de mètres.

Les Vert et rouge se sont imposés face au représentant sud-africain, Platinum Stars, sur le score de deux buts à zéro. Avec ce succès, le Mouloudia comptabilise onze points et est garanti de disputer les quarts de finale, sans attendre le résultat de la dernière rencontre prévue la semaine prochaine face au CS Sfaxien.

