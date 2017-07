Afrique: Trois qualifiés et encore dix prétendants

Place au règlement et à ses articles 20 et 21 pour départager dimanche 9 juillet au soir, terme de la phase de poules, les candidats à une place en quarts de finale de la Coupe de la Confédération Total 2017.

A l'issue de la cinquième journée on connaît trois des huit qualifiés, le Mouloudia Club d'Alger et le Club Sportif Sfaxien (groupe B) ainsi que, moins attendu pour sa première sur la scène continentale, Al Hilal Obeid. Pour le reste c'est un peu la bouteille à l'encre. Quatre équipes sont toujours en lice dans le groupe A, le Club Africain, Kampala CCA, le FUS de Rabat et Rivers United qui se tiennent en trois points. Dans le groupe B, c'est bouclé.

Dans le groupe C, derrière Al Hilal Obeid qui a assuré le coup, les trois autres équipes, Zesco United, Recreativo do Libolo et Smouha se tiennent en deux points. Dans le groupe D enfin, restent concernés le TP Mazembe et Horoya AC, qui totalisent chacun neuf points mais qui se rencontreront à Lubumbashi lors de la dernière journée, mais également SuperSport United qui recevra à la fin de cette semaine les Gabonais du CF Mounana, qui ont subi leur cinquième défaite en cinq matches. Un nul entre Congolais et Guinéens et une victoire des Sud-Africains les mettraient tous à égalité de points.

Que retenir de la 5e journée ?

Dans le groupe A, la victoire des Ougandais de Kampala devant le FUS de Rabat (3-1) qui a connu son troisième échec en déplacement et celle du Club Africain à Port-Harcourt, en terre nigériane, fief de Rivers United (2-0), seule victoire à l'extérieur d'une équipe du groupe depuis le coup d'envoi. Un but de Manoubi Haddad à l'heure de jeu, suivi d'un deuxième à une poignée du coup de sifflet final avec le concours du défenseur nigérian Austin Festus.

Dans le groupe B, le spécialiste es Coupe de la Confédération, avec ses trois trophées, le Club Sportif Sfaxien a obtenu son visa pour les quarts de finale à la faveur de sa victoire en déplacement à Mbabane. Les Tunisiens ont pris les devants dans les vingt premières minutes en marquant deux fois et ont, ensuite, déroulé pour s'imposer sans trop de difficulté (3-1).

Quarante-huit heures plus têt, le MC Alger avait été le premier à se qualifier en s'imposant face à Platinum Stars grâce à un pénalty transformé par Abderhamane Hachoud au sortir des dix premières minutes et un deuxième but signé Hichem Nekkache pendant le temps additionnel.

Qui accompagnera, dans le groupe C, les Soudanais d'Al Hilal Obeid au prochain tour ? Avantage à priori à Zesco United qui a rapporté un point de son voyage à Alexandrie. Les Zambiens ont ouvert le score sur un auto-goal de Yasser Ibrahim (84') puis se sont fait rejoindre sur un pénalty transformé par l'attaquant burkinabé de Smouha, Banou Diawara (90+1).

Pour se qualifier les Soudanais ont obtenu deux pénalties (21' et 51') et joué à onze contre dix après l'expulsion de Fuagica (49').

Les trois postulants se tiennent en deux points.

Le groupe D c'est celui du champion sortant, le TP Mazembe qui a repris la tête après sa victoire à l'arraché à Libreville, terre du CF Mounana, grâce à un but tardif du latéral droit Issama Mpeko, deux minutes après l'échec de Rainford Kalaba sur un pénalty (79'). SuperSport United a réussi un bon coup en allant tenir en échec Horoya à Conakry et recevra lors de la dernière journée Mounana (cinq matches, cinq défaites) alors que les deux qui le précèdent de deux points, Mazembe et Horoya en découdront à Lubumbashi. Un nul en RD Congo et une victoire chez eux des Sud-Africains mettraient les trois équipes à égalité.

Il faudra bien réviser le règlement pour s'y retrouver à l'issue de la nouvelle formule de la Coupe de la Confédération Total qui aura tenu toutes ses promesses avec ses groupes très ouverts.