Afrique: Le FUS de Rabat et le TP Mazembe sur les dents

En cas de nul à Lubumbashi et de victoire sud-africaine, les trois clubs se retrouveraient à égalité de points (10). Pour l'heure, selon les différents critères du règlement article 21, SuperSport serait numéro 1 devant Horoya et Mazembe. La confrontation de ces deux derniers sera en conséquence décisive. Malheur au vaincu si vaincu il y a.

Il reste une place à prendre, le club soudanais ayant déjà assuré sa qualification. Les trois autres équipes sont dans la course. Zesco United doit gagner le match pour passer ce tour ; il a remporté ses deux premiers matches chez lui mais chaque fois par le plus petit des scores (1-0). Reste à savoir quel sera le degré de mobilisation des joueurs d'Al Hila Obeid. Le club angolais n'a d'autres ressources que de s'imposer devant son public. Et Smouha doit d'abord marquer trois points ce qui risque fort de se révéler insuffisant.

