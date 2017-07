Afrique: Mamelodi Sundowns, Espérance de Tunis et Etoile du Sahel en seront

A l'issue de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions Total 2017, on connaît le nom des trois premiers qualifiés pour les quarts de finale.

Le tenant du titre, Mamelodi Sundowns, peut remercier deux hommes, le gardien ougandais Denis Onyango, auteur qui a arrêté un pénalty de l'attaquant éthiopien de Saint-George Saladin Saïd, et l'attaquant libérien Anthony Laffor, auteur du but de la victoire en toute fin de rencontre (86'). Dans le groupe C, le club sud-africain n'est cependant pas en tête. Il est devancé d'un point par l'Espérance, un des leaders du football africain depuis de très nombreuses années. Le club tunisois s'est contenté d'un nul - le troisième en cinq matches - dans le Stade des Martyrs de Kinshasa, le fief de l'AS V Club.

Les visiteurs ont pris les devants après dix minutes de jeu par Taha Yassine Khenissi mais les Congolais ont égalisé puis doublé la mise à la demi-heure de jeu par Tady Etekiama. Khenissi, sur pénalty (60'), remettra les deux équipes à égalité apportant le point décisif pour la qualification.

L'Etoile du Sahel, l'alter ego de l'Espérance, basée à Sousse (150km au Sud de Tunis), a pareillement validé son ticket pour les quarts de finale à la faveur du point pris à Beira. Ce ne fut pas la partie facile promise face au néophyte mozambicain. Les joueurs du Français Hervé Velud ont encaissé un but signé Chelito Omara l'entrée du dernier quart d'heure mais un pénalty de Slim Ben Belgacem (84') a remis l'Etoile sur sa bonne trajectoire. Et c'est ainsi que la Tunisie aura ses deux représentants en quarts de finale.

Les représentants égyptiens sont toujours sur la liste d'attente. Al Ahly reste scotché à la troisième place du groupe D. Le point du nul sans but réalisé à Lusaka sur la pelouse de Zanaco devrait lui suffire. Car s'il est actuellement troisième, il devrait pouvoir grimper d'un rang.

Dans une semaine le club cairote recevra les Camerounais de Coton Sport, seule des seize équipes en lice, à avoir aligné une série de cinq défaites consécutives. Il paraît inimaginable d'envisager une défaite de l'octuple champion d'Afrique chez lui. L'autre rencontre sera décisive entre le Wydad de Casablanca, qui a fait le boulot en allant s'imposer à Garoua, et Zanaco qui mène toujours les débats avec ses 11 points devant le WAC, 9 points, et Al Ahly 8 points. Si les Marocains gagnent leur dernier match ils termineront en tête devant Al Ahly et Zanaco, qui pour le moment se retrouvent à égalité presque parfaite dans leur tête-à-tête.

Quant au Zamalek il jouera son match de la cinquième journée ce dimanche à Harare contre Caps United qui n'a plus rien à espérer. En cas de succès, les Zamalkaouis rejoindraient avec huit points l'USM Alger et Ahli Tripoli. Les Algériens tiennent la corde puisqu'ils recevront Caps Unites à la fin de la semaine prochaine tandis que le Zamalek accueillera les Tripolitains.

Dans le groupe A le duel des « chers voisins » d'Omdurman El Merreikh-El Hilal a tourné à l'avantage du premier qui occupe la deuxième place mais reste sous la menace du Ferroviario Beira. Dans ce groupe il y a plusieurs possibilités. Il faudra attendre les deux ultimes rencontres.

Quoi qu'il advienne lors de la dernière journée, les quarts de finale seront dominés par les clubs du Nord qui pourraient se compter quatre, cinq ou même six.