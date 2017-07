Burkina Faso: Poni - Mort suspecte de porcs à Gaoua

Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce sont soit des éleveurs et propriétaires de porcs de la ville de Gaoua qui voient mourir leur cheptel.

Cette épidémie a touché tous les secteurs de la ville agrandissant chaque jour la mortalité des porcs dont l'élevage constitue une fortune pour certaines personnes. Même si les vétérinaires, dès les premières heures de la maladie, ont prodigué des conseils aux populations, celles-ci sont restées indifférentes refusant de les respecter. Fort de ce constat, il était impérieux de les interpeller face aux dangers économiques et aux maladies auxquels elles sont exposées.

La peste porcine classique est une maladie virale, contagieuse qui touche les suidés (dont le porc domestique et le sanglier) qui en seraient le seul réservoir sauvage. Faute de traitement efficace connu, les porcs et autres suidés malades doivent être abattus, enterrés ou incinérés dans les conditions sanitaires appropriées et dans le respect de la réglementation locale et internationale. La gravité et la contagiosité du virus rend nécessaire l'identification de la zone infectée, l'élimination des animaux touchés, la désinfection complète du site et le contrôle des déplacements des suidés et matières à risque. Il existe aussi une peste porcine africaine, également à déclaration obligatoire. Ces maladies ne sont pas des zoonoses (pas transmissibles à l'homme).

A Gaoua, il y a environ trois mois que l'on assiste à une mortalité de porcs à une proportion inquiétante. D'un quartier à un autre, ce sont des restes de porcs qui gisent à l'air libre aux abords de certaines rues ou autres endroits de la ville. Les passants ou riverains, surpris souvent par les odeurs nauséabondes, sont obligés de fermer les narines. Les autorités en charges de la santé animales ont sensibilisé les populations sur les mesures à prendre. Malheureusement, le comportement de celles-ci montre que les conseils donnés ne sont pas respectés. Les cadavres des porcs restent à l'air libre, se décomposent où d'autres porcs, des poules et autres viennent les manger. Cela augmente alors cette mortalité et c'est l'économie de ces familles qui prend un coup.

Même s'il est dit que la maladie n'est pas contagieuse à l'homme, les mesures proposées par les vétérinaires doivent être respectées pour éviter la propagation de la maladie. Souvent, la viande de ces porcs est préparée sous forme de soupe et vendue dans les cabarets. Le responsable de la peste porcine classique est du même genre que le virus responsable de l'hépatite C. Ce virus est présent essentiellement en Asie, en Amérique centrale et en Amérique du Sud ainsi que dans certaines parties de l'Europe et de l'Afrique, selon les spécialistes. Ce virus résiste au froid et à la congélation, à certains traitements de la viande (conservateurs, fumage) ainsi (partiellement) qu'à une chaleur modérée jusqu'à 56°C et dans une viande mal cuite, ont affirmé, les vétérinaires. Il appartient aux populations d'adopter de comportement citoyens car si c'était une autre maladie la situation allait être catastrophique.