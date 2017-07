Burkina Faso: Nana Thibaut / «Une grande majorité de Burkinabè regrettent le départ de Blaise Compaoré»

interview

Il avait été incarcéré en 2008 à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou suite à une manifestation contre la vie chère qui avait tourné au vinaigre. Il y a passé un an et trois mois et ne reverra son domicile qu'après avoir été gracié par l'ancien président du Faso Blaise Compaoré. Et depuis lors, on n'avait plus entendu parler de lui. Vous aurez sans doute deviné, lui, c'est Nana Thibaut. Il a refait parler de lui depuis qu'il a eu l'initiative d'approcher les personnalités du pays afin qu'elles facilitent le retour de Blaise Compaoré et des autres exilés politiques. Une contribution à la réconciliation nationale. Il nous a accordé une interview le 6 juillet 2017 à son domicile dans le quartier Samandin. Il a dit agir de son propre chef et abordé entre, autres sujets, son attitude de réserve et la gestion du pouvoir par le MPP. Il a estimé que 90% des Burkinabè regrettent le départ de Blaise Compaoré.

Vous qui avez disparu des radars, que devient Nana Thibaut ?

Nana Thibaut à un moment donné a gardé le silence total. Ce n'est pas par peur. Mais c'est parce que tout simplement, au vu de la situation actuelle au Burkina pour quelqu'un qui veut la paix, la réconciliation nationale et surtout l'entente entre fils et filles du Burkina, on doit savoir raison garder pour que le climat social ne se dégrade pas.

Vous organisez ce vendredi une manifestation chez le Moogho Naaba pour que Sa Majesté s'implique dans le retour de Blaise Compaoré et des autres exilés politiques. D'où vous êtes venu cette idée ?

Dans ma démarche politique, j'ai toujours choisi d'aller vers le bon sens, c'est-à-dire voir le Burkina se développer dans la paix et la cohésion sociale. Si j'ai choisi d'aller rencontrer Sa Majesté ce vendredi, c'est par rapport aux problèmes politiques qui minent notre pays. Depuis le départ de Blaise Compaoré, quoiqu'on dise il n'y a pas de paix solide dans notre pays. Voilà pourquoi dans ma vision, il faut qu'on se parle, que toutes les personnalités s'impliquent davantage dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale entre les Burkinabè. Tous les hommes et femmes qui sont en exil pour des raisons politiques constituent un manque à gagner. Si je prends l'exemple de Blaise Compaoré qui a dirigé le pays pendant 27 ans, il a des qualités comme des défauts, mais il a contribué au développement de ce pays. Il faut que chacun mette de l'eau dans son vin.

Avez-vous eu l'autorisation expresse du palais pour une telle manifestation ?

Si je ne l'avais pas eue, je n'allais quand même pas adresser des invitations à la presse. C'est parce que j'ai eu son accord. Il m'a même demandé le nombre de personnes approximatif qui veulent venir avec moi. Cela dépend de la mobilisation, mais elle sera forte. Les Burkinabè ont compris que Blaise Compaoré a été un grand homme pour ce pays et ils regrettent son départ de nos jours bien que ça ne soit pas l'ensemble du peuple. C'est moi qui vous le dis, que ce soit en ville ou en campagne, une grande majorité de Burkinabè regrettent le départ de Blaise Compaoré, je dirais 90%.

Vous le regrettez également ?

Je le regrette. C'est un grand frère. Il fut un chef d'Etat. Il faut qu'il revienne au pays, même s'il doit être jugé et qu'il rejoigne son Ziniaré natal. Quelqu'un qui a dirigé un pays pendant 27 ans ne peut pas être chassé comme une mouche. Je pense que cela n'honore pas le Burkina Faso voire toute l'Afrique.

Il y a un mois de cela, vous avez organisé une cérémonie similaire dans le fief de l'ancien président à Ziniaré. On image que les populations ont bien accueilli cette initiative.

J'ai été à Ziniaré aux côtés des parents de Blaise Compaoré, du chef de Ziniaré et de bien d'autres personnes. J'ai eu beaucoup de soutiens et d'encouragements. En aucun moment personne ne m'a dit : Nana Thibaut, tu as fauté en allant dans cette localité. Ce qui m'encourage de plus est que j'ai eu beaucoup d'adhésions à cette démarche pacifique. Je suis allé leur dire que je suis de cœur avec leur enfant. Je leur ai demandé s'ils voulaient qu'il revienne au pays. Ils ont souhaité effectivement que leur fils revienne dans son pays natal. C'est un message que je vais transmettre au Moogho Naaba.

Pourtant on a oui dire que vous avez failli être pris à parti à Ziniaré.

Ce n'est pas vrai. Avant d'aller à Ziniaré, j'ai demandé une autorisation des autorités. Nous avons traversé Ziniaré du Nord au Sud et il n'y a pas eu de problèmes. Renseignez-vous auprès de la mairie, de la gendarmerie et de la police.

Vous seriez allez vers les parents de Blaise demander un soutien financier et cela aurait créé la tambouille par la suite. Qu'en est-il au juste ?

Mes luttes ne sont pas comme celles organisées par des OSC... qui ne veulent pas la paix pour ce pays. Si c'était le cas j'allais avoir une voiture de luxe, être dans l'opulence. Mais constatez vous-même, est-ce que vous voyez des fauteuils de luxe dans ma maison? Quand je mène une lutte, c'est avec dignité. Blaise est parti sans que j'aie eu de discussion avec lui. Mais j'ai pris l'engagement de lutter pour son retour parce que tout simplement c'est un Burkinabè. Et un des nôtres qui est à l'étranger, ça constitue un manque à gagner.

On sait qu'organiser une telle activité demande de l'argent, est-ce que cet argent provient de vos poches ou avez-vous eu d'autres soutiens ?

Tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais été devant quelqu'un pour demander quoi que ce soit pour organiser une manifestation. Si c'était le cas, vous alliez voir certainement dans les journaux ou sur le net que Nana Thibaut a fait ceci ou cela, il est venu me voir, il m'a emprunté de l'argent, ou il m'a escroqué. Pour mes luttes passées et actuelles, je mets à défi quiconque d'affirmer que je me suis prosterné devant lui pour demander de l'argent. J'ai été à Ziniaré avec 15 000 francs de carburant et c'était à crédit. Là-bas, je n'ai pas eu le moindre centime pour payer du rafraîchissement à ceux qui m'ont accompagné. Je mène librement mes activités.

Est-ce que depuis la chute de l'ex-président et son exil ivoirien, vous avez eu le moindre contact avec lui que ce soit directement ou indirectement ?

Pas du tout ! Je n'ai pas eu de contact avec lui depuis qu'il était au pouvoir jusqu'à son départ. Personne ne m'a rapporté de ses nouvelles non plus. Après ma rencontre avec le Moogho Naaba, je vais essayer d'approcher le gouvernement, le président de l'Assemblée Nationale, les rois de Boussouma, de Tenkodogo, de Ouahigouya, etc, pour la réconciliation nationale, le pardon et le retour de Blaise Compaoré et des exilés politiques. Je n'ai pas de lien avec Blaise Compaoré. J'ai même fait 7 fois la prison sous son régime non pas pour vol, escroquerie mais parce que j'ai toujours dit ce que je pense. Le 28 février 2008, j'étais le tout premier à mener un combat contre la vie chère. Et c'est ce qui m'a valu un emprisonnement d'un an trois mois à la MACO.

Vous qui souhaitez faire le tour pour la réconciliation nationale, pourquoi vous n'avez pas adhéré à la CODER et avez décidé d'agir seul ?

Au Burkina, il faut être très intelligent, car il y a des gens qui luttent pour leurs propres intérêts alors que d'autres luttent pour la Nation tout entière. Moi je suis du côté de ceux qui luttent pour le peuple. Voilà pourquoi je n'adhère pas à n'importe quel mouvement. Sinon j'ai été approché dans ce sens et j'ai refusé.

Vous ne leur faites pas confiance alors ?

J'ai voulu simplement que chacun reste de son côté pour mener ses activités.

Vous avez été approché par qui ?

J'ai été approché par Ablassé Ouédraogo et l'actuel président de la CODER, Rasmané Ouédraogo.

Est-ce que c'est Blaise Compaoré lui-même qui vous a dit qu'il veut rentrer au pays ?

Souvent moi-même je me pose la question : pourquoi je me bats pour que Blaise revienne. Je n'ai pas sa caution ni sa parole. J'ai opté personnellement de travailler pour qu'il revienne.

Est-ce que vous vous sentez redevable à Blaise Compaoré qui vous avait gracié suite à votre incarcération, consécutive à une manifestation contre la vie chère qui avait dégénéré ?

Dans la vie de tout être humain, il faut être reconnaissant. Si quelqu'un te fait du bien et que tu ne le reconnais pas je pense qu'un jour viendra où tu ne reconnaitras pas que Dieu t'a créé. Si je me suis engagé à demander que Blaise revienne, c'est parce qu'en 2008 quand on m'a mis en prison il a envoyé la gendarmerie me voir à la MACO. Une ou deux semaines plus tard j'ai été libéré. Le jour de notre jugement, il est ressorti que c'est le maire central en son temps, Simon Compaoré, qui nous a mis en prison à cause des casses, estimées à 200 millions de francs. Si je vous dis que je ne suis pas reconnaissant envers Blaise, ce sera de l'ingratitude totale.

Quels souvenirs avez-vous gardé de votre séjour à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou ?

Ça n'a pas été facile. J'ai fait partie du développement de ce pays en ma qualité de conseiller municipal pendant 12 ans, et malgré ce titre j'ai été conduit au grand bâtiment. Beaucoup de personnes ne pourront pas y tenir. Je ne souhaite pas qu'un d'entre vous soit à la MACO un jour et encore moins au deuxième ou au troisième niveau de ce bâtiment. Ce fut un calvaire, on a vu des gens mourir de faim, de soif et de maladie, on les a assistés jusqu'à ce qu'ils meurent. Je dormais pratiquement avec des cadavres, j'ai les noms et les adresses des familles de personnes qui ne sont plus de ce monde. C'était vraiment triste, si je pouvais rédiger un livre sur cet aspect, je le ferais. Quand les régisseurs ont su que j'observais attentivement tout ce qui s'y passait, ils m'ont conduit au QA (ndlr : Quartier administratif), c'est l'endroit où sont détenus les hommes d'affaires, les députés, les maires, entre autres.

Mais je ne regrette pas mon passage là-bas parce que mon combat a porté fruit. De la prison, j'ai appris que les membres du gouvernement se sont réunis les jours suivants et ont décidé de la baisse des prix de produits de première nécessité, j'avais donc raison et j'en suis sorti victorieux.

Depuis cette mauvaise expérience, on a senti que vous vous êtes ramolli, Nana Thibaut n'était plus le "Bibèga" (ndlr : enfant terrible) qu'on connaissait.

(Rire... ) Avec l'âge, ce n'est plus évident de mener des activités avec beaucoup plus de vivacité. Ce n'est pas parce que j'ai eu peur. Si je suis peu bavard, c'est parce que j'ai remarqué qu'au Burkina Faso, il n'y a jamais eu de sérieux. Il y a beaucoup de mensonges, les dirigeants ne disent pas la vérité au peuple et ce même peuple n'aime pas ceux qui lui tienne un langage de vérité, autant se taire.

En prenant l'initiative de demander le retour de Blaise Compaoré, est-ce que vous ne craignez pas de vous mettre à dos le peuple insurgé et les tenants du pouvoir actuel ?

C'est vrai. Après l'insurrection populaire, j'étais l'un des Burkinabè le plus courageux à parler de Blaise Compaoré, à afficher ses photos sur mon véhicule, ce n'étais pas donné à n'importe qui de le faire. Je l'ai fait et je n'ai eu besoin de l'avis de personne. J'ai demandé son retour afin que nous nous asseyions tous et qu'on pense au développement du pays. De nos jours, je suis convaincu à 200% que parmi les trois responsables du MPP, Roch, Salif et Simon, il y a au moins un qui souhaite le retour de Blaise Compaoré.

D'où tenez-vous cette certitude ?

Je suis un homme politique, je vois le comportement, j'écoute les propos de nos dirigeants. Si vous cherchez des gens qui ne veulent pas la paix pour le pays, c'est à travers leur langage, leur démarche que vous les trouverez. La semaine passée, on a écouté des autorités parler à la télévision comme des CDR (ndlr : Comité de défense de la révolution). Il faut que l'on se respecte. Blaise Compaoré lui-même n'avait pas ce type de langage qui tend à envenimer une situation comme c'est le cas présentement.

Vous faites allusion à qui et à quoi concrètement ?

Ce n'est pas moi qui vous le dirai vous avez des archives, c'est récent.

Vous avez flirté avec tous les courants politiques sous le régime précédent, aujourd'hui quels genres de relations vous entretenez avec les RSS ?

Là encore, j'ai été l'un des premiers Burkinabè à afficher le portrait de Roch Marc Christian Kaboré derrière ma voiture avant qu'il se déclare candidat à la présidentielle de novembre 2015. Je l'ai fait par reconnaissance puisqu'il m'a soutenu aussi à un moment donné. Je n'ai pas de problème avec eux, ce que je souhaite, c'est de contribuer à la paix sociale, à la réconciliation nationale.

Comment est-ce que le président Kaboré vous a soutenu ?

Posez la question au président si vous en avez l'occasion. Un samedi à l'hémicycle avant l'insurrection populaire, j'ai dit mes encouragements à Roch Marc Christian Kaboré et qu'après Blaise Compaoré, c'est lui qui tiendrait les rênes du pays.

Vous avez donc prédit son avènement à Kosyam ?

Oui, j'ai prédit son avènement à la tête du pays, il est toujours là et pourra vous le confirmer. Je ne lui ai pas tenu ces propos parce qu'il est riche ; il est humaniste et je l'ai vu à ce moment comme le plus populaire après Blaise Compaoré.

Qu'est-ce que Roch a fait pour vous ?

Que pensez-vous de la conduite des affaires par le pouvoir du MPP ?

Le MPP ne me fait pas confiance, je ne lui fais pas confiance non plus. Roch Marc Christian Kaboré est au-devant mais il ne gère pas la situation. C'est un régime qui est arrivé, non pas pour travailler au développement du Burkina Faso mais pour assouvir sa vengeance. Il est question de PPP en ce moment, j'ai écouté les différents acteurs de la scène politique, il y a des sankaristes qui ne voulaient même pas sentir Roch, Salif et Simon. Ils se sont rangés pourtant de leur côté pour voter une loi qui ne va pas dans le sens des intérêts du peuple. Est-ce que Thomas Sankara avait voulu que le développement du pays parte des mains du privé ? C'est l'effort populaire qui était mis au premier plan et tous les pays qui souhaitaient nous accompagner ensuite. C'est une mafia qui s'organise pour piller le pays dans l'avenir. Par exemple, si le privé doit construire une école de six classes qui vaut 2 millions de francs CFA et il réclame 7 millions à l'Etat, qui gagne ? Ce sont les Burkinabè qui vont se saigner davantage. Donc je vois en ce système une autre race de mafia organisée et je ne suis pas partant pour.

On ne sait plus si vous êtes toujours sankariste ; que pensez-vous du dernier développement du dossier Thomas Sankara, notamment sur l'introuvable ADN de l'ancien président ?

Depuis mes activités politiques après l'assassinat de Thomas Sankara, je ne me suis jamais déclaré sankariste. J'ai toujours épousé les idées de Thomas. Je suis révolutionnaire comme lui. Sur son assassinat j'ai aussi un mot à dire. J'ai été parmi les premiers à commémorer le 15 octobre au Burkina. Les Me Sankara sont des arrivistes, c'est à partir de l'assassinat de Norbert Zongo qu'ils se sont joints à cette commémoration et de nos jours, ils en ont suffisamment profité tandis que nous, qui avons lutté dignement, n'avons rien reçu de quelqu'un, pas même un bonjour de Mariam Sankara.

J'ai fait des projections de films sur Thomas Sankara, j'ai eu de petits sous que j'ai utilisés pour payer des médicaments au profit de centres de santé, allez le vérifier à Yako, à Tenkodogo, à Garango et plus près, au dispensaire du quartier Samandin.

J'étais contre le fait d'exhumer les restes de Thomas Sankara pour les tests. En pays moaga, quand un burkimbila, un combattant, un héros meurt, c'est un mystère à propos de sa tombe, personne ne sait où il repose exactement, même de nos jours c'est toujours le cas. L'essentiel était qu'on érige un monument de taille autour de la tombe de Thomas.

Mais au niveau judiciaire, ils ont aussi besoin de preuves concrètes pour attester que c'est effectivement Thomas Sankara qui s'y trouve

Mais voilà qu'on a trop poussé et qu'est-ce qu'on a obtenu ? Aucun résultat et je dirai que Thomas a été assassiné une deuxième fois.

Les gens sont assis avec des cœurs pleins de règlements de comptes, c'est ainsi que naissent les guerres civiles dans les pays, et il faut qu'on trouve des solutions à notre cas pendant qu'il est temps. Il est vrai que la justice est la voie idéale pour parvenir à la réconciliation nationale, mais comment dire la justice si la personne chargée de la dire a les mains sales ? Si on doit juger le dernier gouvernement de Blaise, autant juger tous ceux qui ont géré le pouvoir avec lui après l'assassinat de Thomas Sankara. Je souhaite que tous les Burkinabè restent sages, qu'on se parle, qu'on se pardonne, car à force de trop tirer sur la corde on aura des manifestations plus dangereuses que ce qui s'est passé.