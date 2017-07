Congo-Kinshasa: Protection des enfants, santé sexuelle - Le Canada octroie 97 millions de dollars au pays

La ministre canadienne du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, a annoncé jeudi 6 juillet l'octroi d'un financement de 97 millions de dollars à la RDC.

Cette enveloppe va notamment servir à améliorer la protection des enfants, à accroître l'accès à des services de santé sexuelle et reproductive, à promouvoir la croissance et à fournir une aide humanitaire essentielle en République démocratique du Congo et dans la région.

L'aide financière accordée par le Canada va notamment aider à protéger les droits de plus de 95 000 enfants de la rue, jeunes à risque et enfants travaillant dans des mines et à proximité de celles-ci, élargir l'accès des femmes et des filles à la gamme complète des services de santé sexuelle et reproductive, fournir une aide humanitaire vitale à plus de 578 000 personnes touchées par des conflits, indique un communiqué du gouvernement canadien.

L'annonce de ce financement est intervenue à l'issue d'une visite de deux jours que Marie-Claude Bibeau a effectuée en RDC.

La ministre canadienne s'est notamment rendue au Nord-Kivu où elle a rencontré des femmes, jeunes et responsables gouvernementaux, ainsi que des représentants de partenaires humanitaires et du milieu du développement.

Crise politique

Par ailleurs, la ministre canadienne a souligné l'importance de la bonne gouvernance en RDC, expliquant que seule une solution politique permettra au pays de sortir de la crise.

«C'est pourquoi le Canada réclame la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et la tenue d'élections présidentielles dans les plus brefs délais», note le communiqué.