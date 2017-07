Cote d'Ivoire: Attaques contre le RDR - Le combat perdu d'avance de jean-louis billon

Même si en politique, dit-on, tous les coups sont permis, le revirement spectaculaire de Jean-Louis Billon s'apparente à une grosse trahison. Il y a un an, l'homme d'affaires affublé d'une casquette politique a signé, contre toute attente, son retour au PDCI, sans qu'il y ait la moindre bisbille entre lui et le RDR.

Mais, s'il s'arrêtait là, et se taisait un peu, personne ne s'occuperait de lui, puisque son come-back au PDCI est en fait un épiphénomène. Surtout qu'il n'est pas le premier homme politique à changer subitement de parti. Non content d'avoir trahi la confiance de ceux qui l'ont élu président du Conseil régional du Hambol, l'ancien ministre du Commerce s'échine à attaquer le RDR et à trouver les péchés d'Israël à la gouvernance Ouattara. Pourtant, on l'a vu à l'œuvre pendant plusieurs mois au gouvernement, et il n'a pas du tout été à la hauteur des espoirs placés en lui.

Son passage à la tête du ministère du Commerce a été un échec cuisant, car il n'a pas réussi à juguler la vie chère, alors qu'en tant qu'opérateur du privé et businessman, ce département lui avait été confié, pour justement réguler la flambée des prix des produits de grande consommation sur le marché. Il a tout simplement été transparent. Bref, ça c'est un autre débat. Aujourd'hui, revenu sur la pointe des pieds, M. Billon oublie soudainement son passé récent. Il argue, à tout vent, qu'il n'a jamais été militant du RDR et surtout qu'il n'a jamais pris sa carte de militant de ce parti.

En réalité, il s'agit ni plus ni moins qu'un flagrant déni de la vérité. Manifestement, Billon ment pour plaire sans doute aux caciques du PDCI. Car, les faits le contredisent outrageusement. Jean-Louis Billon a bel et bien été un militant du RDR. En 2013, qu'il se souvienne bien au cas où il aurait perdu la mémoire, il a été candidat aux élections régionales, sous la bannière du RDR. En face de lui, il y avait un candidat du ... PDCI, qu'il a battu aux urnes, grâce aux voix des électeurs RDR et au travail colossal abattu sur le terrain par les cadres RDR du Hambol. Lors de la campagne, il a été présenté aux populations locales comme le candidat du RDR, et a brandi une carte de militant acquise avant la campagne électorale dans le Hambol.

En 2015, il a été de toutes les étapes de la campagne pour la réélection du président Alassane Ouattara, en tant que bien entendu cadre et élu du RDR. Comme aujourd'hui, il dit qu'il n'a jamais été RDR, qu'il fasse preuve de responsabilité en cédant au RDR, sa chose, à savoir la présidence du Conseil régional du Hambol. Jean-Louis Billon ne peut plus donc engager la responsabilité de cette institution. C'est pourquoi, les conseillers régionaux RDR, membres du Conseil Régional du Hambol, n'acceptent plus qu'il préside aux destinées du Conseil régional du Hambol.

D'ailleurs, le 23 juin dernier, une majorité de conseillers régionaux (la vingtaine sur une trentaine), dans une saisine, a demandé clairement à la tutelle la destitution de Jean-Louis Billon. Malgré les actions de conciliation de la tutelle, les conseillers régionaux veulent qu'il parte. Entre Billon et eux, le divorce est consommé.