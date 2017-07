Cote d'Ivoire: Asec Mimosas - Amani Yao nommé entraîneur

Le président du conseil d'administration (PCA) de l'Asec Mimosas a opéré un réaménagement du staff technique de l'équipe professionnelle et du conseil d'administration (CA).

Dans un communiqué du club jaune et noir dont nous avons reçu copie, il est fait cas de la nomination d'Amani Yao César Lambert en qualité d'entraîneur principal de l'équipe professionnelle. Anciennement membre du staff technique, il remplace au poste Traoré Siaka dit Gigi, fraîchement sacré champion de Côte d'Ivoire. Amani Yao, ancien entraîneur de l'AFAD ou encore de l'AS Tanda, aura pour adjoint Bakary Koné. Ce dernier conserve sa place dans l'encadrement où il aura en charge les gardiens de but. Déchu de son poste d'entraîneur en chef, Gigi ne quitte pas pour autant le club.

Nommé coordonnateur technique, le désormais ancien entraîneur de l'Asec "sera chargé d'apporter un appui au staff de l'équipe professionnelle". Mieux, il devra "assurer le lien entre l'Académie MimoSifcom et l'équipe professionnelle, et participer également aux travaux de la cellule de recrutement", précise le communiqué daté du mercredi 5 juin. L'ancien attaquant international, Koné Bakari dit Baky fait aussi son entrée dans la cellule technique du club. L'ancien joueur de Marseille, Lorient et de Paris FC est nommé "responsable de la section football professionnel" avec pour mission "d'assurer l'interface entre les joueurs et le staff de l'équipe professionnelle mais aussi entre le groupe professionnel et les différents services du club", indique le communiqué.

En sus, Baky prolongera l'action du staff dans sa dimension extrasportive afin de parer à tout dysfonctionnement mais aussi dans le but de favoriser l'épanouissement des joueurs. Le CA, pas en reste Le vent de changement insufflé par le PCA n'a pas épargné le Conseil d'administration. Sur sa propre requête, Leonce Yacé nommé président-délé- gué lors de l'assemblée générale du 28 août 2016 conformément à l'article 18 des statuts du club, a été déchargé de sa fonction. Il est remplacé par Francis Ouegnin, 1er viceprésident en charge de la Commission Politique sportive.

Egalement 4ème vice-président en charge de la Commission des Affaires juridiques et financières, Yacé cède le fauteuil au PCA qui en a confié l'animation à Modibo Coulibaly. La structure chargée des supporters connaît aussi un changement. Messou Kouablan, 2ème vice-président, ayant émis le voeu de quitter ses fonctions pour des raisons professionnelles a, aussi, été remplacé par le PCA qui sera assisté de Djira Youba (zone Centre et Nord) et de Traoré Samba (zone Sud). Eric Djibo, membre du CA, hérite de la 5ème vice-présidence en charge de la Commission Stratégie et développement.