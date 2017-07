I l y a 20 ans, le groupe Magic System sortait son premier album intitulé « Papitou ». Pour marquer cet anniversaire, les « magiciens » du zouglou ont décidé d'initier une tournée africaine, qui les verra sillonner plusieurs capitales du continent : Bamako, Niamey, Libreville, Conakry, Lomé...

Mais, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est à Abidjan qu'ils débuteront ce périple continental avec trois dates. Ils donneront d'abord deux concerts, les 5 et 6 août prochains à 20h20 au Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody. Ensuite, A'salfo, Manadja, Goudé et Tino arpenteront la scène du Palais de la culture de Treichville, le 7 août, à 15h20. Les spectacles ne seront pas gratuits, mais la population devra juste débourser une modique somme, en guise de participation, pour y assister. Les préparatifs de ces trois shows vont bon train.

Une reconnaissance de ces sites a même été faite, le week-end dernier, par une équipe de Gaou Productions. Une fois le tour de l'Afrique terminé, Magic System reviendra en Côte d'Ivoire, cette fois-ci à Bouaké pour clore en beauté, ce rush musical à la fin de l'année. En 20 ans de présence sur la scène musicale, le célèbre groupe zouglou a glané plus d'une quinzaine de disques d'or et de disques de platine. En attendant la sortie du prochain album qui va marquer ces 20 ans de carrière « bien remplie », le groupe a sorti « Ya Foye » et « All around the world». Deux singles qui invitent à la fête, comme le groupe sait si bien le faire, et qui redonnent espoir pour des «lendemains heureux ».