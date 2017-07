Guinée: Assemblée nationale - Des faux diplômes détectés dans le rang du personnel de l'administration parlementaire

Selon lui, cette opération de travail d'audit du fichier et des dossiers des agents leur a permis de procédé à l'identification de 75 doublons et 148 faux diplômes ils sont ceux-là qui sont entrés la fonction publique et à l'Assemblée nationale.

Le président de l'Assemblée nationale, Claude kory Kondiano , a fait savoir que, depuis sa prise de fonction à la tête de l'institution une commission a été mise sur pied , visant (7 ) l'objectif, qui sont notamment : l'identification des agents n'ayant plus droit au salaire, la soumission de tout le personnel à la biométrie et la vérification de l'authenticité des diplômes des agents de l'institution.

»L'opération d'assainissement du fichier du personnel de l'administration parlementaire, a permis de détecter plus de 70 doublons et 148 faux diplômes » cette annonce a été fait à l'occasion de la clôture des sessions de lois par le premier responsable de l'Assemblée nationale.

