Cameroun: Défense nationale - 7500 militaires pour rajeunir l'armée

Ces enrôlements visent à assurer la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national

La recrudescence des vols de bétail et des kidnappings perpétrés au sein du territoire camerounais sont quelques motivations ayant suscité un certain intérêt chez le sénateur Mamadou Gadjio.

En s'adressant au ministre délégué à la présidence chargé de la Défense (Mindef), Joseph Beti Assomo, ce dernier a tenu à savoir quelles sont les dispositions sécuritaires mises sur pied pour mettre un terme à ces ennuis dans la région de l'Adamaoua comme dans celle de l'Est.

Pour mettre un terme à ce qui s'apparente à une hémorragie, le Mindef va annoncer les mesures prises. « Le chef d'Etat vient d'autoriser le lancement de deux recrutements et concours pour 5.000 soldats et 2.500 gendarmes et sous-officiers de gendarmerie pour l'année 2017-2018. Ce recrutement permettra de résorber le sous-effectif médical dans la région de l'Adamaoua mais aussi dans les autres régions du pays », dit-il. Il poursuit son propos en expliquant que ce vaste recrutement dans les forces de défense et de sécurité est mis sur pied pour permettre un rajeunir et redynamiser les troupes.

Pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans la région de l'Adamaoua et celle de l'Est, les dispositifs sécuritaires ont été renforcés en hommes et en logistique. Il y a eu la création des troupes d'escadrons, groupements de gendarmerie, compagnies, brigades et des postes ont été créés. Un détachement rotatif de 50 personnels est déployé pour se faire dans la région de l'Adamaoua tous les deux mois. C'est aussi le cas dans la région de l'Est sauf qu'ici, ce détachement est constitué de 75 éléments. A Kentzou, toujours dans la région de l'Est ; à proximité de la frontière avec la République centrafricaine est aussi prévu un détachement rotatif de 30 personnels pour assurer la veille dans la zone tous les trois mois. « Il faut dire que la sortie prochaine de plus de 2.000 élèves gendarmes et 300 élèves sous-officiers de gendarmerie va permettre d'accroître les effectifs ainsi que leur déploiement dans les zones à risque pour assurer la veille », explique Joseph Beti Assomo.

Le Mindef a rappelé que le décret rendu public le 29 juin 2017 et relatif à la nomination de certains généraux, intervient dans cette mouvance de rajeunissement dans les troupes. Ces mouvements interviennent dans un contexte marqué par la guerre contre Boko Haram qui se poursuit sur le front, à l'Extrême-Nord, avec une recrudescence des attaques suicides. Mais surtout, les nominations du président de la République viennent alors que des mouvements d'humeur se multiplient au sein des forces de défense.