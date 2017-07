Congo-Kinshasa: Massacre de Mwanza Lomba en RDC - 7 militaires condamnés à de lourdes peines

Reste « un goût d'inachevé », confie un observateur de l'association du barreau américain. A aucun moment ceux qui sont visés par les tirs et la répression de l'armée n'ont été entendus, à savoir les miliciens présumés. « Aucun n'a voulu témoigner malgré les appels lancés. Le procès s'est ainsi contenté d'une seule version de l'histoire ». Une histoire incomplète et qui risque de minimiser les crimes commis dans les Kasaï, regrette cet avocat.

Si les peines ont été légèrement revues à la baisse par rapport à celles requises par l'accusation, la culpabilité pour meurtre et dissipation de munitions de guerre a été bel et bien établie par le juge.

Sept des neuf militaires poursuivis pour le massacre de Mwanza Lomba au Kasaï Oriental ont été reconnus coupables et condamnés à des peines allant de la perpétuité à 15 ans de prison. Un adjudant a lui été condamné à 12 mois de prison pour non-dénonciation et un autre acquitté faute de preuves.

