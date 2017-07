Togo: Une police plus proche de la population

'La sécurité n'est pas uniquement l'affaire de la police. Chacun à son niveau doit se sentir concerné en collaborant afin de permettre aux policiers et aux gendarmes d'être beaucoup plus efficaces', a rappelé Yark Damehame, le ministre de la Sécurité.

L'objectif est double. D'abord créer une relation pérenne entre les habitants et les forces de sécurité ; ensuite lutter plus efficacement contre l'insécurité et le crime.

Alors que la question sensible des relations entre la population et la police dans les zones difficiles revient en force à chaque fait divers sanglant, les pouvoirs publics ont décidé de prendre le taureau par les cornes en créant une police de proximité.

