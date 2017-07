Ile Maurice: Vol au City College - Arrêté, un deuxième suspect en cour ce vendredi

C'est en fin d'après-midi jeudi que le collégien a fait sa déposition en présence de sa mère. Le jeune suspect a expliqué comment son cousin et lui ont préparé le coup. Ils étaient armés d'un sabre et avaient dissimulé leur visage. Le sien était caché à l'aide d'une écharpe bleue. Le sabre en sa possession avait été emprunté à son grand-père. Sous prétexte qu'il allait aider un ami.

Depuis, la Criminal Investigation Division (CID) de la Metropolitan Police de la division Sud, menée par le surintendant de police Sailesh Kumar Behary et des éléments du Field Intelligence Office, a visionné les images des caméras de surveillance. Mercredi matin, un exercice de profiling et d'analyse physionomique a été effectué sur des élèves susceptibles d'être impliqués dans ce vol.

C'est accompagné de sa mère que le présumé cerveau, qui se drogue depuis le début de l'année, s'est constitué prisonnier. L'adolescent a passé la nuit au centre de détention pour mineurs, au poste de police de Petite-Rivière. En cour, ce vendredi, il répondra d'une accusation provisoire de larceny with offensive weapon whilst being masked. Quant à son cousin, il a retenu les services de Me Nadeem Hyderkhan.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.