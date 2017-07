Ile Maurice: Commission drogue - Paul Lam Shang Leen intraitable envers les avocats

«Vous ai-je autorisé à prendre la parole ?» Paul Lam Shang Leen ne s'est pas laissé faire lorsque les avocats de Sanjeev Teeluckdharry ont essayé, à maintes reprises, d'interrompre l'audition du Deputy Speaker. Nandraj Patten, de son panel d'avocats, a même accusé le président de «bully» son client. «I am not bullying anyone. Mais vous êtes irrespectueux en m'interrompant ainsi.»

Anoup Goodary a tenté lui aussi d'intervenir mais à peine avait-il commencé à parler que Paul Lam Shang Leen lui a ordonné de se rasseoir. «Prenez exemple sur votre senior (Rama Valayden). Il ne m'interrompt pas, lui», a ironisé l'ex-juge, ce qui a provoqué l'hilarité dans la salle, pleine à craquer pour l'audition du jour. D'ailleurs, l'assistant surintendant de police Hector Tuyau n'a pas caché son agacement en constatant qu'il n'y avait plus de chaises disponibles pour les membres de son équipe et lui.

Puis, ce fut au tour de Sanjeev Teeluckdharry de montrer des signes d'agacement et d'énervement lorsque des questions portant sur Peroomal Veeren lui ont été adressées. «Pourquoi êtes-vous agité et sur la défensive ? Be cool», lui a calmement demandé Paul Lam Shang Leen.

Rama Valayden en a également eu son compte de remarques. «Voulez-vous changez les procédures en place ? Allez-y. Ce n'est pas à vous que je demande de coopérer mais à Sanjeev Teeluckdharry.» Ce dernier, visiblement dépassé, a finalement demandé à l'ex-juge de lui permettre de faire une pause, demande qui a été agréée. La seconde partie de son audition s'est déroulée sans anicroche.

Me Sanjeev Teeluckdharry: «J'aurais agi différemment si j'avais été le président de la commission»

Vous dites n'avoir rien à vous reprocher et n'avoir rien à craindre. Mais la première partie des auditions de la commission drogue (NdlR, jeudi le 6 juillet) a démontré tout le contraire. Vous étiez visiblement tendu au point de demander une pause.

Au début, nous étions agacés. Depuis quelques semaines, il y a eu un substantial reputation damage contre ma personne. Mais j'ai été, par la suite, rassuré par le président de la commission, Paul Lam Shang Leen, qui a été très respectueux envers moi.

Ne remettez-vous pas en question la commission, instituée par le gouvernement auquel vous faites partie, en disant qu'elle fait du «mudslinging» ?

Je ne remets pas en question la commission mais je pense que c'est une perte de temps de convoquer des avocats. J'aurais agi différemment si j'avais été le président de la commission.

N'est-ce pas une source d'embarras pour le gouvernement ?

J'ai déposé en tant qu'avocat et non pas en tant que parlementaire ou membre du gouvernement.

Avez-vous eu le soutien de votre leader avant la demande d'injonction ?

J'ai le soutien de mes collègues avocats. Je n'ai pas besoin de plus.

Vous attendiez-vous à un traitement différent de ceux qui ont été auditionnés avant vous ?

Non, je ne m'attendais pas à cela. Je suis prêt à collaborer, mais je voulais juste connaître les détails pour avoir une chance de m'expliquer. Mais je tiens à préciser que le fait d'être convoqué ne veut aucunement dire que je suis coupable de quoi que ce soit. C'est le président lui-même qui l'a dit. Je suis avocat et fier de l'être. Je n'ai jamais reçu d'argent sale et je fais mon travail de façon intègre et professionnelle. Je suis totalement pour le combat contre la drogue.