Cameroun: Ces brimades que subissent les hommes dans le couple

Sans le crier sur les toitures, les hommes subissent aussi d'insoupçonnables brimades de la part de leurs épouses. Ancien cadre dans une compagnie aérienne de la place, A. Ferdinand est en chômage depuis près de 2 ans.

Du père de famille juteux qu'il était hier, il est aujourd'hui relégué au simple rang de garçon de course par son épouse, qui de son côté, travaille comme Secrétaire comptable dans une entreprise de la ville de Douala. Aujourd'hui, il ne peut plus prendre la moindre décision au sein du couple, puisque c'est son épouse qui a pris les commandes de la famille. Il raconte lui-même sa misère : " C'est l'enfer que je vis. Je suis ingénieur en aéronautique, et je gagnais bien ma vie.

Aujourd'hui, sans emploi, je n'ai plus d'autonomie financière. C'est mon épouse qui finance les besoins de la famille. Je n'ai plus la moindre parole, c'est elle qui décide de tout et de rien. Lorsque je fais des suggestions, elle répond que c'est elle qui finance. Par conséquent, je n'ai rien à dire ".

Ce calvaire de A. Ferdinand, beaucoup d'hommes le vivent, mais en silence. En effet, dans les ménages, se passent des choses invraisemblables. Parfois, ce sont les gourous des sectes que nous appelons autrement Eglises des miracles qui dictent à leurs " chrétiennes " la conduite à tenir, comme en témoigne Pierre S. qui vit une situation cocasse dans son foyer : " Cela fait deux mois que mon épouse qui est chrétienne d'une Eglise de réveil m'a fait savoir qu'elle ne peut plus consommer le mariage, parce que son pasteur lui aurait dit que je dois d'abord me repentir. Si je ne me repens pas, je risque de l'entraîner en enfer ".

Des histoires autant cocasses les unes que les autres, nous avons pu en recenser pendant notre reportage. Par exemple, à la Cité Sic, un quartier populaire de Douala, O. Symphorien subit aussi ses déboires. Son épouse a déserté le lit conjugal pour se réfugier dans la chambre des enfants. Le motif de cette attitude est que son pasteur lui a demandé de ne plus partager le lit conjugal, tant que son époux n'accepte pas de " renaître de nouveau " dans son Eglise. Pendant ce temps, au quartier Ngodi à Douala, c'est un homme victime du dicktat de son épouse qui ne cesse de râler : " A la fin du mois, je dois lui présenter mon bulletin de paie et mon salaire. C'est elle qui gère tout mon argent.

Chaque matin, elle me donne l'argent de taxi et de déjeuner comme si j'étais un enfant... ".

Comme on peut le constater, sous les toitures, certaines femmes marchent sur leurs époux, elles les dépouillent de leur autorité et dictent leur loi, sans que la victime ne puisse élever la moindre protestation, question de ne pas paraître comme un larbin ou un lâche auprès de l'entourage. Parfois aussi, il faut savoir souffrir en silence, et c'est ce que font les hommes martyrisés par leurs épouses.