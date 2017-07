Cameroun: Quand l'insécurité tisse son nid dans nos taxis

Cambrioleurs et bandits de grand chemin hier, ils font désormais la pluie et le beau temps dans les véhicules où ils se cramponnent pour opérer et arracher aux passagers, de l'argent et des objets de valeur.

A Yaoundé on n'est plus en sécurité nulle part. Même dans les taxis de plus en plus hantés par des bandits qui attendent la moindre occasion pour arracher porte feuilles et autres objets de valeur à leurs victimes de jours comme de nuit avec la possible complicité des chauffeurs. Certains ne s'en rendent compte qu'étant à domicile. Il se fait tard. Le forfait a déjà été commis. « J'ai déjà été victime de vol à la tire dans un taxi mais je ne me suis jamais rendu compte », relate Merveille qui rentre tard de l'école; d'autres s'en aperçoivent à l'instant ; « moi je m'en suis rendu compte mais quand j'ai demandé à avoir mon téléphone ils m'ont jetée sur le goudron en me menaçant », affirme Marlène qui a déjà été une de leurs victimes.

Ils procèdent de plusieurs manières pour opérer leurs forfaits dans les taxis. «Celui qui est près de toi te dit poussez un peu je suis serré en se collant à toi », affirme Merveille. « Parfois on vous demande d'arranger le rétroviseur ou, si la vitre est hermétiquement fermée et la manivelle cassée de prendre la manivelle et de baisser la vitre », ajoute-t-elle très sûre d'elle « ils ne détroussent que les gens avec beaucoup de bagages pour ne pas être vite détectés », s'insurge-t-elle.

Les personnes les plus agressées sont ceux qui s'asseyent devant avec un autre passager complice du chauffeur du taxi qui reste le plus souvent très calme lors de leurs coups et les victimes en sortent complètement déboussolées parce qu'ils y perdent souvent téléphones, porte-monnaie ou portefeuilles, tablettes bref des choses faciles à transporter et à cacher.

Dans les taxis comme partout où vous vous trouvez restez vigilants...