Cameroun: Eviter le plomb de peinture pour préserver le quotient intellectuel des enfants et préserver les hommes de l'infertilité

C'est le cheval de bataille du Centre de recherche et d'éducation pour le développement (Crepd), lequel par son coordonnateur exécutif, Gilbert Kuepouo, a donné un point de presse hier 06 juillet 2017 à Yaoundé.

Face à la presse hier à Yaoundé, le Crepd pour, faire le lien entre plomb de peinture et santé intellectuelle des enfants. Pour Gilbert Kuepouo le coordonnateur exécutif du Crepd, le plomb de peinture est particulièrement dangereux pour de six ans et moins. « Les enfants ne courent aucun danger lorsque la peinture est encore dans la boite, ou encore lors de son application sur le mur. Mais avec le temps, cette peinture qui va s'écailler, contaminer le sol. Et la poussière par son plomb, va ainsi nuire au petit enfant qui, a tendance à ramener tout de la main vers sa bouche », a averti Dr Gilbert Kuepouo.

Et pour conférer scientificité et rigueur à son discours, Gilbert Kuepouo, s'est appuyé sur une étude publiée dans une revue scientifique en 2014. Selon celle-ci, chaque enfant âgé de un à six ans, ingère 100 milligrammes de poussière domestique de terre par jour. Toute chose qui selon le document, influence négativement le processus de croissance mental de l'enfant, de par le plomb émis par les peintures ne respectant pas les normes internationales. « Les impacts de l'exposition au plomb, même à de faibles concentrations, sont incurables, irréversibles et permanents », renseigne le document. Et le Dr Gilbert Kuepouo de renchérir que le fléau, entraine : la réduction de l'intelligence, l'augmentation de l'impulsivité, de l'agressivité et du comportement délinquant. A cela ajoute-t-il, les problèmes d'infertilité masculine générés par l'inhalation du plomb de peinture, ainsi que le fœtus humain qui est encore plus exposé.

Le Crepd ne s'est pas contenté de tirer la sonnette d'alarme. Il a proposé des solutions dont la première selon son coordonnateur exécutif, est d'appeler le gouvernement représenté hier au point de presse par différents responsables, d'exiger des peintures exemptes de plomb dans les surfaces. Nettoyer régulièrement les habitations avec une lingette humide, particulièrement, autour des fenêtres et portes où la peinture est plus susceptible de se fragmenter et s'écailler. Soutenir les efforts qui limitent la teneur en plomb dans les peintures à 90 parties par million (Ppm).

Afin de protéger le quotient intellectuel des enfants, préserver les hommes de l'infertilité, et même préserver l'environnement, bâtir une société émergente, il est urgent et salutaire d'interdire toute commercialisation ou usage de peinture contenant du plomb. L'initiative du Crepd est donc à encourager à tous égards.