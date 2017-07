Avec la signature de cinq accords de financement en faveur du Sénégal pour un montant cumulé de 306 milliards 796 millions FCFA, le ministre de l'Economie , des Finances et du plan a saisi l'opportunité pour saluer encore une fois le dynamisme de la coopération entre les deux parties.

Amadou Ba, ministre de l'Economie, des Finances et du plan

Selon Amadou Ba, cette volonté des plus hautes autorités de la Banque d'accompagner la mise en œuvre du PSE transparait clairement à travers le choix des secteurs qui bénéficient de ces financements. En effet, les ressources mobilisées auprès de cette institution avec laquelle le Sénégal entretient des relations solides et fructueuses de coopération, sont destinées prioritairement aux secteurs vitaux de notre économie notamment, les secteurs des infrastructures, de l'énergie et des hydrocarbures, de l'agriculture, de la santé et de l'éducation.

«Cette approche entre en parfaite cohérence avec les orientations de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal dont l'engagement politique s'articule autour de l'urgence d'aller vers la transformation structurelle de l'économie sénégalaise», informe Amadou Ba. Qui indique par ailleurs que, suivant ses instructions, le Plan d'actions prioritaires du PSE met un accent particulier sur les investissements structurants et sur le développement des secteurs à fort potentiel économique.

Les projets en question sont constitués du Projet de bus rapides sur voie réservée à Dakar (BRT), du Projet de Développement du Tourisme et des Entreprises au Sénégal, du Projet d'appui aux négociations des projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles et enfin le Projet d'extension du système de transport électrique au sein de l'OMVS.