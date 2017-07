Afrique: Rodrigue Deuboue - « Nous pouvons jouer les premiers rôles en Afrique »

Arbitre international, membre de la commission beach-volleyball à la Fécavolley.

Après le tournoi de beach-volley de Douala, quelle va être la prochaine étape ? Le gros bénéfice de ce tournoi c'est qu'après la compétition, le terrain implanté au club Camtel de Bepanda va rester. On l'a aménagé en quelques jours et c'est ça la beauté du beach-volleyball. On n'a pas besoin de construire un gymnase, il faut juste un espace ouvert et du sable, et puis on coule des poteaux. Après ceci, il y aura ce stade qui va rester et c'est tout ce dont on a besoin pour jouer.

Nous essayons d'encourager les gens à continuer à jouer après nous. Et au niveau de l'organisation, on discute avec la Fédération, la ligue et autres. Personnellement, mon objectif c'est qu'au Cameroun, chaque mois, quelque part, il y ait un évènement comme celui-ci. Si on le fait sur douze mois, ça va vraiment contribuer à recréer cet engouement-là. Cela suffira-t-il pour structurer la discipline ? Le beach-volleyball fait partie intégrante de la Fédération de volley. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Au niveau international, c'est la même chose. Pour mieux structurer la discipline, il faut des joueurs et des gens qui savent quoi faire.

Nous, nous savons quoi faire, c'est pour ça qu'on vient mettre notre expérience, notre savoir-faire à la disposition des locaux. On a aujourd'hui une commission de beach-volleyball au Cameroun, bien que pour s'arrimer aux standards et être efficaces, on doit passer à un statut de département avec un certain pouvoir exécutif au sein de la Fédération. Pour qu'il y ait des tournois, il faut l'espace, les joueurs, les arbitres. On essaie de mettre en place ces composantes en espérant maintenant que la fédération et le ministère vont suivre. Quelles seront les retombées pour le Cameroun à terme ? Nous voulons que le Cameroun participe à toutes les compétitions internationales.

Le Cameroun est très bien connu en volleyball. Mais en beach-volleyball, on est inexistant. Aujourd'hui, lorsqu'on classe les pays africains, nous ne sommes même pas dans le classement. Je parcours l'Afrique pour superviser les compétitions de beach-volley dans de nombreux pays et je sais qu'on peut jouer les premiers rôles si on est sérieux. On peut aller aux Jeux olympiques. Nous pouvons le faire en tant que représentant de l'Afrique, nous avons le potentiel. Je suis très confiant que si nous continuons, nous pourrons avoir facilement une paire très forte qui pourra jouer hors du pays.