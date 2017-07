Cameroun: Lion blessé - L'appétit vient en mangeant

A Bafang, le dernier défiera Unisport pour essayer de gagner trois autres points lors de la 21e journée du championnat dimanche.

Plus question de rester attentiste. Lion Blessé (18e, 15 points) s'est réveillé en battant le leader du championnat (Eding Sport de la Lekié, 1-0) dimanche 29 juin dernier à domicile. L'équipe de Fotouni a pris des ailes en enregistrant sa deuxième victoire de la saison en 20 matchs. La fête à la maison ? Un tout petit peu pour Constantin Bep, coach de l'équipe depuis le début de la phase retour. Le club, dernier au classement, a remporté trois précieux points dont on parle toujours aujourd'hui. Apres s'être payé le scalp du premier, Lion Blessé défiera une autre équipe mieux classée, dans un derby régional à l'Ouest.

A Bafang, les protégés de Constatin Bep joueront contre Unisport du Haut Nkam dimanche 8 juillet prochain. Au match aller entre les deux équipes le 12 mars, Unisport de Bafang avait tenu en échec l'équipe de Fotouni. Mais, contrairement aux autres fois, Lion Blessé veut offrir un jeu peu ou pas poussif. Contrairement aux autres fois, l'équipe veut crier haro avant chacune des rencontres et gagner. Elle veut davantage engranger une troisième victoire face à une équipe au style de jeu différent de celui des équipes venues du Centre (Eding Sport) et du Sud (Colombe du Dja-et-Lobo), battues. Trois sorties et aucune défaite jusqu'ici, les chiffres semblent bons pour les coéquipiers de Basile Yeri Zogo, le gardien de but.

Yves Nju Muah, Abdoulaye Ibrahim, Romuald Noumbissie Kengne notamment, doivent accroître le nombre de buts inscrits depuis le début de saison. En trois sorties, ils ont réussi à faire passer leur tauxde réussite de 0,24 but par match à 0,66. Des résultats que Constantin Bep espère encore positifs. Excepté ce derby à l'Ouest, 14 équipes des 18 que compte le championnat vont s'affronter entre demain 8 juillet et dimanche, 9 juillet. La rencontre Coton Sport de Garoua-Dragon de Yaoundé étant ajournée, pour cause de Ligue des champions africaine. Coton Sport, éliminé, jouera son match retour dans le groupe D contre Al Ahly en Egypte. L'équipe avait été battue à domicile par (0-2) par les Egyptiens.