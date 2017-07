Cameroun: World Grand Prix de volley-ball - Les hostilités s'ouvrent

Le Cameroun accueille trois nations dès ce jour, pour trois journées intenses de compétition.

Organisation inédite pour un pays africain. Participation inédite pour le Cameroun au 25e Grand prix mondial de volleyball. Dès cet après-midi, les Lionnes indomptables (19e mondiales) africain) accueillent l'Algérie (31e ), la France (44e) et le Venezuela (113e mondial) à l'édition 2017 du World Grand prix de volley-ball féminin de la Ligue mondiale, une compétition organisée par la Fédération internationale de volley-ball. Les équipes présentes au tournoi-préliminaire intercontinental de Yaoundé appartiennent à la poule B3, groupe 3 (plus bas niveau). L'une des quatre poules de quatre équipes, du groupe 3. Entendu que le Cameroun et la France disputeront des rencontres du groupe D3 avec l'Australie et Trinité et Tobago la semaine prochaine.

Le tournoi final de ce groupe 3 se disputera à Canberra (Australie) du 20 au 24 juillet. Le Cameroun devra se battre pour être parmi les trois équipes les mieux classées à l'issue de la phase de groupe pour une place en Australie. La France, arrivée au Cameroun mardi dernier, a eu droit à sa première séance d'entraînement en terre camerounaise mercredi dernier. Le Venezuela, arrivé mercredi, s'est entraîné hier tandis que l'Algérie est attendue à Yaoundé ce jour.

Le pays est le seul à avoir déjà participé à cinq reprises à cette compétition. Les résultats des équipes présentes à Yaoundé comptent pour l'amorce d'une place au Final-Four, où se retrouveront les trois premiers au classement et les pays hôtes des finales. Que peut le Cameroun dans une compétition où il surclasse tous ses adversaires au Ranking mondial ? Les Lionnes sont-elles prêtes et préparées à glaner une première victoire internationale ? C'est le vœu du public qui est très attendu au palais des Sports.

Les billets sont vendus à l'esplanade du palais des Sports de même qu'au siège de la Fédération camerounaise de volleyball au quartier Messa. Les prix oscillent entre 1000 F et 10 000 F. Six matchs se joueront jusqu'à dimanche. Le World Grand prix est l'une des cinq compétitions -avec les championnats du monde, la coupe du monde, les championnats continentaux et les Jeux olympiques-prises en compte par la FIVB pour établir le classement mondial des sélections nationales. C'est un tournoi sur invitation, en fonction des performances continentales des pays.